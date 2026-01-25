Elvir Švrakić odgovorio Mustafi Ceriću: "Nismo mi izmislili da nas BH Telecom želi ugasiti"

Hayat televizija, u vlasništvu Elvira Švrakića, oglasila se povodom izjava bivšeg reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića koji je napisao da Hayat nije žrtva BH Telecoma.

Njihov odgovor Mustafi Ceriću prenosimo u cjelosti:

"Uvaženi dr. Mustafa Ceriću,

Vama kao bivšem reisu, iz poštovanja prema dužnosti koju ste obnašali, ne bismo odgovarali. Vama kao Mustafi Ceriću moramo. Uvijek biramo pomoći, a istina je, kako to kaže imam Ali, najjači pomač.

Dužni smo vam zato odgovoriti. Ne zbog vas, nego zbog onih kojima se obraćate, smatrate da ste im dužni istinu, a, sudeći prema vašoj objavi, ne znate istinu. Iako je bilo onih koji su nam se javili i tvrdili da ste promijenili mišljenje zbog nekih vama bliskih osoba zaposlenih u BH Telecomu, mi ipak vjerujemo da vi samo ne znate istinu.

Hayat nije i ne iznosi nikakve priče na koje neko treba nasjesti. Mi nismo izmislili da nas BH Telecom želi ugasiti. Upućujemo vas na njihovu službenu stranicu.

Mi nismo patetični, iznosimo istinu o namjeri gašenja Hayata i o stvarnim razlozima koji su nama davno rečeni. Žao nam je što ste i vi postali dokaz tvrdnje da prvacima nekog naroda često sujeta i mali interesi zaklone vid pred prijetnjama koje dolaze. Nas ste podsjetili na prvake Andaluzije.

Opasna tvrdnja

Divno je vaše objašnjenje o različitim istinama. Samo je tužno to što niste imali potrebu, ni kada ste nas podržali, a ni sada, da postavite pitanja. Jer, kad već niste nas pitali, ko vam je dao odgovore koji objašnjavaju? Jer, znate vi to: „Ko bude tražio čast mimo istine, ostat će ponižen, a onaj ko se bude protivio istini, klonut će.”

Vidite, Vi iznosite vrlo opasnu tvrdnju kako Hayat ruši BH Telecom i nazivate to „istinom“. Poštovani Mustafa, to je teška laž. Znate, da ste pitali, saznali biste istinu. Mogla bi vam biti i razumljivija jer ste se, zbog Cvijeta Srebrenice i novca upustili u temu autorskih i povezanih prava. Dakle, da ste pitali, kazali bismo vam da mi ne šutimo, već govorimo glasno i govorimo godinama. Na različite načine i različitim zakonitim metodama, samostalno i udruženo, direktno i zastupništvom, tražimo prava koja pripadaju našim i radnicima drugih medija. I nigdje nismo naišli na zatvorena vrata i optužbe i laži osim u kompaniji koju spominjemo i koju spominjete. Vi znate kako i vjerski propisi i svjetovni zakoni tretiraju krađu. Vjerujemo. Zato ne biste trebali stati u odbranu onih koji prisvajaju tuđe, ni kad bismo to bili mi, ni kada bi to bile ili jesu osobe bliske vama. Vi ste nekada pričali kako nema sreće u oduzimanju prava drugima... U situaciji koju ste opisivali, sada se nalazite. A posebno nam objasnite kako zamišljate slobodne medije kojima oduzimaju prava i ne dozvoljavaju ekonomsku stabilnost. Za utemeljeno objašnjenje mogli biste dobiti, vjerujemo, i Nobelovu nagradu.

Vi biste, tako kažete, isključili emocije?! Kad vam ne žele dati ono što je vaše, kad žele da oborite glavu i budete ponizni, kad vas i vaše radnike smatraju manje vrijednim, vi biste, je li, isključili emocije? Kad i oni i vi desecima Hayatovih radnika, a maloljetnih boraca časne Armije Republike Bosne i Hercegovine želite staviti etiketu „Vučićevaca“ i kad ih lažno optužuju/te da ruše kompaniju ispred koje su ranjavani, kad onima koji su dijelove tijela i najbliže izgubili, a i sami bili spremni poginuti za državu, i kažu to javno, vi i oni to nazovete patetikom?! Dr. Ceriću, teško ste pogriješili i ogriješili se.

"Pokušajte doći do istine"

Uvaženi Mustafa, koliko god bili pod različitim utjecajima, izmanipulisani, obuzeti bilo tišinom, bilo galamom, kakvi god vas interesi obuzimali, od nas ne trebate braniti ni BH Telecom ni državu. Ne morate ih braniti ni s nama. Samo, kako rekoste, makar pokušajte doći do istine. Jer znate da ćemo svi odgovarati i za riječi i za postupke. I poslušajte Poslanika naše vjere: „Neka strah od ljudi ne bude prepreka čovjeku da govori istinu kada je zna.“ I ako još tražite činjenice, slobodno dođite, znate gdje smo".