Prijevoznici će u ponedjeljak u podne blokirat teretne granične terminale: 17 miliona ljudi pred poremećajem snabdijevanja

Glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH, Velibor Peulić, upozorio je da će sutra u 12:00 sati region doživjeti ozbiljan zastoj zbog problema s boravkom profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

U ponedjeljak tačno u 12:00 sati prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije započet će blokadu teretnih graničnih terminala.

Razlog ovog radikalnog poteza je novi EES sistem (Entry/Exit System) Evropske unije, ali i dugogodišnji problem ograničenja boravka vozača na 90 dana unutar 180 dana u Šengenu, što prijevoznici vide kao direktno ugrožavanje prava na rad.

Gostujući u centralnim vijestima ATV-a, Peulić je iznio šokantne podatke o tretmanu profesionalnih vozača iz regiona:

- U proteklih godinu dana imali smo preko 100 deportacija i isto toliko zatvorskih dana za vozače koji su samo obavljali svoj posao. Evropska komisija ih tretira kao migrante, ne uvažavajući da su to zaposleni ljudi s licencama i ugovorima - istakao je Peulić.

On je dodao da je trenutno jedna trećina vozača pod zabranom ulaska u EU, a do kraja mjeseca taj broj mogao bi porasti na dvije trećine, što će direktno dovesti do drastičnog poskupljenja transporta i nestašica robe.

Šta donosi sutrašnja blokada?

Blokada će obuhvatiti ključne prelaze od Đevđelije u Sjevernoj Makedoniji pa sve do rijeke Une. Iako će koordinatori na terenu nastojati da ne ometaju putnički saobraćaj i hitne slučajeve, teretni saobraćaj će biti u potpunom zastoju.

Ključni zahtjevi prijevoznika su:

- Izuzeće profesionalnih vozača iz pravila "90 dana u 180 dana".

- Priznavanje statusa radnika, a ne turista ili migranata pri prelasku granice.

- Hitna reakcija Evropske komisije na apele iz zemalja Balkana.

Nema konkretnog rješenja

Iako je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske dalo zvaničnu podršku prijevoznicima, a ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Edin Forto, je upoznat sa situacijom, konkretnog rješenja iz Brisela još uvijek nema.

- Sutra u 12:00 sati, negdje 17 miliona stanovnika suočit će se s poremećajem lanca snabdijevanja. Da li će i na koji način Evropska komisija ostati nijema, vidjet ćemo. Mi tražimo samo pravo na rad", zaključio je Peulić, podsjećajući da je u sektor transporta u BiH uloženo preko četiri milijarde eura, što je sada direktno ugroženo.

Svi pogledi sutra bit će uprti u granične prijelaze, gdje se očekuju najveće gužve i pritisak prijevoznika koji, kako kažu, ovaj put idu do kraja.