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DRAMA

Koordinirane blokade u četiri države: 5.000 kamiona ide na granicu BiH

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije za danas su najavili izlazak na granice s EU, te blokade transporta roba u oba pravca

Prijevoznici izlaze na granicu. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.1.2026

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije za danas su najavili izlazak na granice s EU, te blokade transporta roba u oba pravca. Kako je za “Avaz” potvrđeno iz Konzorcijuma Logistika BiH, prema graničnim prijelazima sa susjednom Hrvatskom kreće približno 5.000 vozila, dok bi u koordiniranim protestima u podne trebalo sudjelovati gotovo 75.000 kamiona iz četiri države.

Putnički saobraćaj

Ranije je najavljeno da će uvoz i izvoz roba biti onemogućen zaustavljanjem kamiona na cestama, stotinjak metara od graničnih prijelaza. Nesmetan prolaz bit će omogućen za putnički saobraćaj, hitne slučajeve, vojne i transporte lijekova, te prijevoz žive stoke.

Protesti se organiziraju nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Evropske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila po kojem na prostoru EU mogu boraviti samo 90 dana u periodu od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti ispoštovati ovo pravilo, da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU, te da s primjenom elektronskog sistema kontrola ulaska i izlaska iz EU situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.  

Skuplji transport

- Bosanskohercegovački prevoznici vode bitku za suverenitet ekonomije i krvotok privrede. Ovo nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema. Drumski transport predstavlja osnovu funkcionisanja ulaznih i izlaznih lanaca snabdijevanja BiH i regiona. Eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih drumskih prevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta. Gubitkom domaćih prevoznika gubimo kontrolu nad sopstvenim lancima snabdijevanja. Ako danas dozvolimo da se uruše sopstveni lanci snabdijevanja, sutra ćemo plaćati skuplji transport, gubiti tržišta i zavisiti od drugih – kazao nam je koordinator Logistike BiH, Velibor Peulić.

Peulić: Gubimo tržišta. Ustupljena fotografija

Posljedice za privredu i izvoz

Iz Vanjskotrgovinske komore BIH su upozorili da bi blokada granica mogla izazvati ozbiljne posljedice za domaću privredu i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić, na sastanku s poslodavcima u Sarajevu, poručio je da Komora podržava zahtjeve domaćih prijevoznika, ali ne i radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba. On je kazao da su pojedine kompanije iz EU već izrazile zabrinutost zbog najavljenih blokada, pitajući se da li je BiH pouzdana destinacija za dobavljače, te da čak 73 odsto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU.

Ovo nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema.

Egrlić: Ukupni izvoz. Ustupljena fotografija

# PRIJEVOZNICI
# BIH
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