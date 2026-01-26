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FHMZ

I danas se u BiH očekuje kiša: Većina će pasti u prvom dijelu dana

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C

Očekuje se kiša u Sarajevu. Avaz

S. S.

26.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje djelomično vedro vrijeme. 

U ranim jutarnim satima jača kiša u istočnim područjima zemlje, a na planinama će padati i snijeg. 

Tokom dana lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab, u jutarnjim satima jugo, zatim vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Većina kiše će pasti u ranim jutarnjim satima. Tokom dana povremeno može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# KIŠA
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