I danas se u BiH očekuje kiša: Većina će pasti u prvom dijelu dana

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje djelomično vedro vrijeme.

U ranim jutarnim satima jača kiša u istočnim područjima zemlje, a na planinama će padati i snijeg.

Tokom dana lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab, u jutarnjim satima jugo, zatim vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Većina kiše će pasti u ranim jutarnjim satima. Tokom dana povremeno može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5°C.