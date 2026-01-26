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PROBLEMI

Video / Izlila se rijeka Bosna u Kaknju, zatvoren put

Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i trake

Kakanj pod vodom - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

26.1.2026

Obilne padavine u toku noći donijele su brojne probleme i za građane Kaknja.

Na mjestima se izlila rijeka Bosna, zbog čega je zatvoren put od centra Kaknja prema Donjem Kaknju.

Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i trake.

Kako smo ranije napisali, jutros u 6 sati vodostaj rijeke Bosne u Kaknju je iznosio 420 centimetara i bio je u porastu.

# POPLAVE
# KAKANJ
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