Video / Izlila se rijeka Bosna u Kaknju, zatvoren put

Obilne padavine u toku noći donijele su brojne probleme i za građane Kaknja.
PROBLEMI
Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i trake
Obilne padavine u toku noći donijele su brojne probleme i za građane Kaknja.
Na mjestima se izlila rijeka Bosna, zbog čega je zatvoren put od centra Kaknja prema Donjem Kaknju.
Policija se nalazi na licu mjesta, a postavljene su i trake.
Kako smo ranije napisali, jutros u 6 sati vodostaj rijeke Bosne u Kaknju je iznosio 420 centimetara i bio je u porastu.
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