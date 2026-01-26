Uslijed jake kiše mogući izlijevi vode na kolovozu i otežano saobraćanje

Uslijed jake kiše koja je padala tokom noći, mogući su izlijevi vode na kolovozu i otežano saobraćanje, posebno na dionicama: Kaonik-Kiseljak (Jehovac), Lukavica-Vraca i ulaz u Zenicu (podvožnjak Blatuša).

Zbog učestalih odrona izdvajaju se putevi: Mostar-Čitluk, Mostar-Čapljina-Doljani, Stolac-Čapljina, Stolac-Neum, Srebrenik-Šićki Brod, Banovići-Ribnica, Olovo-Kladanj, Kladanj-Vlasenica, Jajce-Banja Luka, Karanovac-Kneževo-Turbe,Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad, Bugojno-Kupres, Bugojno-Novi Travnik i Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Zbog jakog vjetra upozorava se na mogućnost oborenih stabala na kolovoz.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.