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VREMENSKA PROGNOZA

Nakon haosa sinoć: Sladić otkrio kada nam dolazi novi talas padavina

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u zemlji očekuje djelimično vedro vrijeme

Nedim Sladić. Facebook

S. S.

26.1.2026

Nedim Sladić, najpoznatiji meteorolog iz BiH na društvenim mrežama najavio je kada nam stiže novi talas padavina nakon jučerašnjeg crvenog meteoalarma.

– U srijedu slijedi novi talas padavina, no nadati se po trenutnim izračunima da će ostati slabiji nego onaj u nedjelju – najavio je Sladić.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u zemlji očekuje djelimično vedro vrijeme. U ranim jutarnjim satima jača kiša zahvatit će istočne krajeve, dok će u višim planinskim predjelima padati i snijeg. Tokom dana lokalno je moguća slaba, kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab – ujutro će puhati jugo, a potom će postepeno okretati na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 1 i 6 stepeni, dok će najviše dnevne temperature iznositi od 4 do 9 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina past će u ranim jutarnjim satima, dok je tokom dana povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura iznosit će oko 3 stepena, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Sutra se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne prije podne će dominirati niska oblačnost, uz maglu po kotlinama, dok se u drugom dijelu dana prognozira razvedravanje i sunčani periodi.

Vjetar će biti slab, prije podne sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana okrenut će na jugo. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između -2 i 2 stepena, dok će na jugu zemlje biti do 5 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 5 do 10 stepeni, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

# VREMENSKA PROGNOZA
# NEDIM SLADIĆ
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