"Avaz" na licu mjesta: Počela blokada graničnih prijelaza, veliki broj prijevoznika u Bosanskoj Gradišci

Više stotina kamiona blokiralo je transport roba na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška u oba pravca, javlja "Avazov reporter" s lica mjesta.
TRANSPORT ROBA OBUSTAVLJEN
Isti skup je organiziran i na drugim graničnim prijelazima sa susjednom Hrvatskom, a očekuje se da na granici BiH i Hrvatske bude ukupno oko 5.000 vozila
Više stotina kamiona blokiralo je transport roba na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška u oba pravca, javlja "Avazov reporter" s lica mjesta.
Isti skup je organiziran i na drugim graničnim prijelazima sa susjednom Hrvatskom, a očekuje se da na granici BiH i Hrvatske bude ukupno oko 5.000 vozila.
Podsjećamo, riječ je o koordiniranim protestima prijevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, gdje se očekuje da na granici bude oko 75.000 kamiona.
Ranije je najavljeno da će uvoz i izvoz roba biti onemogućen zaustavljanjem kamiona na cestama, stotinjak metara od graničnih prijelaza. Nesmetan prolaz bit će omogućen za putnički saobraćaj, hitne slučajeve, vojne i transporte lijekova, te prijevoz žive stoke.
Protesti se organiziraju nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Evropske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila po kojem na prostoru EU mogu boraviti samo 90 dana u periodu od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti ispoštovati ovo pravilo, da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU, te da s primjenom elektronskog sistema kontrola ulaska i izlaska iz EU situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.
- Bosanskohercegovački prevoznici vode bitku za suverenitet ekonomije i krvotok privrede. Ovo nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema. Drumski transport predstavlja osnovu funkcionisanja ulaznih i izlaznih lanaca snabdijevanja BiH i regiona. Eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih drumskih prevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta. Gubitkom domaćih prevoznika gubimo kontrolu nad sopstvenim lancima snabdijevanja. Ako danas dozvolimo da se uruše sopstveni lanci snabdijevanja, sutra ćemo plaćati skuplji transport, gubiti tržišta i zavisiti od drugih – kazao nam je ranije koordinator Logistike BiH, Velibor Peulić.
Iz Vanjskotrgovinske komore BIH su upozorili da bi blokada granica mogla izazvati ozbiljne posljedice za domaću privredu i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić, na sastanku s poslodavcima u Sarajevu, poručio je da Komora podržava zahtjeve domaćih prijevoznika, ali ne i radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba. On je kazao da su pojedine kompanije iz EU već izrazile zabrinutost zbog najavljenih blokada, pitajući se da li je BiH pouzdana destinacija za dobavljače, te da čak 73 odsto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU.
Ovo nije borba isključivo drumskih prevoznika, već zajednička borba cijelog privrednog sistema, poruka je prijevoznika.
CIJENA DIKTIRA SVE
PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE
VRIJEME SE MIJENJA