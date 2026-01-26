"Avaz" na licu mjesta: Počela blokada graničnih prijelaza, veliki broj prijevoznika u Bosanskoj Gradišci

Više stotina kamiona blokiralo je transport roba na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška u oba pravca, javlja "Avazov reporter" s lica mjesta.

Isti skup je organiziran i na drugim graničnim prijelazima sa susjednom Hrvatskom, a očekuje se da na granici BiH i Hrvatske bude ukupno oko 5.000 vozila. Podsjećamo, riječ je o koordiniranim protestima prijevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, gdje se očekuje da na granici bude oko 75.000 kamiona.

Ranije je najavljeno da će uvoz i izvoz roba biti onemogućen zaustavljanjem kamiona na cestama, stotinjak metara od graničnih prijelaza. Nesmetan prolaz bit će omogućen za putnički saobraćaj, hitne slučajeve, vojne i transporte lijekova, te prijevoz žive stoke. Protesti se organiziraju nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Evropske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila po kojem na prostoru EU mogu boraviti samo 90 dana u periodu od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti ispoštovati ovo pravilo, da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU, te da s primjenom elektronskog sistema kontrola ulaska i izlaska iz EU situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.