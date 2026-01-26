Video / Mirko Ivanović o blokadama na granicama: Ostajemo do daljnjeg, naši vozači se tretiraju kao turisti

Mirko Ivanović, koordinator blokade Graničnom prijelazu Bosanska Gradiška za teretna vozila obratio se medijima.
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ŠIROM DRŽAVE
Svaki ulazak u EU našim vozačima se tretira kao da su jedan dan boravili u EU
Mirko Ivanović. Avaz
Mirko Ivanović, koordinator blokade Graničnom prijelazu Bosanska Gradiška za teretna vozila obratio se medijima.
- Ostajemo ovdje do daljnjeg. Najveći problem je što nase vozače u EU tretiraju kao turiste. Svaki ulazak u EU našim vozačima se tretira kao da su jedan dan boravili u EU - rekao je Ivanović.
Šta je još Ivanović poručio, pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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