Video / Mirko Ivanović o blokadama na granicama: Ostajemo do daljnjeg, naši vozači se tretiraju kao turisti

- Ostajemo ovdje do daljnjeg. Najveći problem je što nase vozače u EU tretiraju kao turiste. Svaki ulazak u EU našim vozačima se tretira kao da su jedan dan boravili u EU - rekao je Ivanović.

Šta je još Ivanović poručio, pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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