Radnici ogorčeni na direktora iz kvote NiP-a Aldina Brašnjića: Gdje su bile mašine FUCZ-a dok je snijeg zatrpavao Sarajevo

Privremeno postavljeni direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić iz kvote NiP-a je na najboljem putu da u velikoj konkurenciji očajnih i, na žalost po institucije kojima “rukovode”, pogubnih kadrovskih rješenja Trojke, zauzme visoku poziciju “šupljatora godine”. Naime, od 4. januara ove godine veliki broj gradova i naselja u Federaciji BiH trpi značajne posljedice nastale od, na vrijeme najavljenih, snježnih padavina od samo 30-40 cm. Takve snježne padavine u januaru usred Bosne nikada se nisu smatrale nepogodom, međutim, dolaskom nesposobnih kadrova na razne, ali i važne pozicije, nepogoda je svaki dan koji takvi kadrovi provedu na funkcijama koje su im, uglavnom, dodijeljene na nezakonit način. Indolentno ponašanje Aldin Brašnjić je, vjerovali ili ne, kako nam javljaju uposlenici Federalne uprave civilne zaštite pod uslovom anonimnosti jer se boje odmazde, ovaj snježni kolaps proveo izvan Uprave, na odmoru s porodicom. Naravno, niko ne spori da se ima pravo odmarati s porodicom, ali je sporno indolentno ponašanje ovog prvog (privremenog) čovjeka FUCZ-a za vrijeme nedavnih snježnih padavima koje su donijele mnogo problema, ne samo Sarajlijama, nego i širom Federacije BiH.

Mašine za čišćenje trotoara neiskorištene . Avaz Mašine za čišćenje trotoara neiskorištene . Avaz

- U dosadašnjem periodu učinio je sve da FUCZ bude potpuno disfunkcionalna, ne poduzimajući bilo kakvu aktivnost na pomoći građanima koji su dvije sedmice nakon snježnih padavina prisiljeni na otežano kretanje po ulicama, autobuskim stajalištima, parkinzima, prigradskim naseljima… Za vrijeme najvećih padavina i otežanih uslova u kojima su se građani snalazili na razne načine da prežive Federalnom upravom civilne zaštite kao da niko nije rukovodio ili jeste, a da pojma nema o tome. U to vrijeme, nažalost, zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj, a brojni građani su zbog padova pretrpjeli ozbiljne zdravstvene probleme – govore ogorčeni radnici FUCZ-a. Mašinski park Koliko se kod onih koji bi po funkciji trebali biti odgovorni udomaćio dominantan princip nedjelovanja, najbolje pokazuje činjenica da FUCZ u svom mašinskom parku posjeduje čak devet mašina namijenjenih čišćenju snijega i niti jedna od tih mašina nije upotrijebljena nijedne minute kao hitna pomoć za prevladavanje, naprimjer, saobraćajnog kolapsa u Sarajevu uzrokovanog snježnim padavinama od samo 40 centimetara.

Kamioni s grtalicama leže u krugu dok je Sarajevo bilo zatrpano snijegom . Avaz Kamioni s grtalicama leže u krugu dok je Sarajevo bilo zatrpano snijegom . Avaz