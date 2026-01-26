Radnici ogorčeni na direktora iz kvote NiP-a Aldina Brašnjića: Gdje su bile mašine FUCZ-a dok je snijeg zatrpavao Sarajevo

Privremeno postavljeni direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić iz kvote NiP-a je na najboljem putu da u velikoj konkurenciji očajnih i, na žalost po institucije kojima “rukovode”, pogubnih kadrovskih rješenja Trojke, zauzme visoku poziciju “šupljatora godine”.
Naime, od 4. januara ove godine veliki broj gradova i naselja u Federaciji BiH trpi značajne posljedice nastale od, na vrijeme najavljenih, snježnih padavina od samo 30-40 cm. Takve snježne padavine u januaru usred Bosne nikada se nisu smatrale nepogodom, međutim, dolaskom nesposobnih kadrova na razne, ali i važne pozicije, nepogoda je svaki dan koji takvi kadrovi provedu na funkcijama koje su im, uglavnom, dodijeljene na nezakonit način.
Indolentno ponašanje
Aldin Brašnjić je, vjerovali ili ne, kako nam javljaju uposlenici Federalne uprave civilne zaštite pod uslovom anonimnosti jer se boje odmazde, ovaj snježni kolaps proveo izvan Uprave, na odmoru s porodicom. Naravno, niko ne spori da se ima pravo odmarati s porodicom, ali je sporno indolentno ponašanje ovog prvog (privremenog) čovjeka FUCZ-a za vrijeme nedavnih snježnih padavima koje su donijele mnogo problema, ne samo Sarajlijama, nego i širom Federacije BiH.
- U dosadašnjem periodu učinio je sve da FUCZ bude potpuno disfunkcionalna, ne poduzimajući bilo kakvu aktivnost na pomoći građanima koji su dvije sedmice nakon snježnih padavina prisiljeni na otežano kretanje po ulicama, autobuskim stajalištima, parkinzima, prigradskim naseljima… Za vrijeme najvećih padavina i otežanih uslova u kojima su se građani snalazili na razne načine da prežive Federalnom upravom civilne zaštite kao da niko nije rukovodio ili jeste, a da pojma nema o tome. U to vrijeme, nažalost, zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj, a brojni građani su zbog padova pretrpjeli ozbiljne zdravstvene probleme – govore ogorčeni radnici FUCZ-a.
Mašinski park
Koliko se kod onih koji bi po funkciji trebali biti odgovorni udomaćio dominantan princip nedjelovanja, najbolje pokazuje činjenica da FUCZ u svom mašinskom parku posjeduje čak devet mašina namijenjenih čišćenju snijega i niti jedna od tih mašina nije upotrijebljena nijedne minute kao hitna pomoć za prevladavanje, naprimjer, saobraćajnog kolapsa u Sarajevu uzrokovanog snježnim padavinama od samo 40 centimetara.
- Zna se da FUCZ raspolaže sa dva multifunkcionalna bagera koji su se mogli koristiti za efikasno čišćenje snijega, dva kamiona s dvjema grtalicama, tri quada s grtalicama i još dvije namjenske mašine za efikasno čišćenje trotoara i sličnih manjih površina. Poražavajuće je da niti jedan uređaj nije stavljen u funkciju tokom snijegom uzrokovanog kolapsa, iako se Brašnjić često na društvenim mrežama voli pohvaliti nekim čudnim i skupim aktivnostima kojima građanima nudi iluziju sigurnosti – govore radnici.
Također, kako saznajemo, samo u posljednjih par mjeseci FUCZ je utrošila više stotina hiljada maraka na preskupu opremu i obuke od kojih je vrlo malo ili nikako konkretne koristi građanima Federacije BiH.
Koristi službeno vozilo
Mašine “čuče” neupotrijebljene i propadaju, ali se zato službeni džipovi i druga malo “ljepša” vozila obilato koriste, osim u službenim, i u privatne svrhe pa se privremeni direktor FUCZ-a Brašnjić čak hvali po svojim fb. stranicama kako direktor FUCZ-a na godišnjem odmoru koristi službeno vozilo i kako ga je kao direktor dobro očistio od snijega i leda.
Niti jedan uređaj nije stavljen u funkciju tokom snijegom uzrokovanog kolapsa.