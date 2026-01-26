Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH, za "Avaz": NATO u BiH ima pouzdanog partnera

U sjedištu NATO-a smo zaista prihvaćeni veoma dobro i oni imaju veoma visoko mišljenje, jer vide da se trudimo, radimo i da imamo rezultate na terenu, izjavio je za “Dnevni avaz” zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak nakon posjete Briselu i susreta sa zvaničnicima NATO-a. On je, između ostalog, razgovarao i s Pjersom Kazaleom (Piers Cazalet), pomoćnikom zamjenika generalnog sekretara NATO-a, gdje je naglasio da BiH ostaje jasno i nedvosmisleno opredijeljena za euroatlantske integracije, kao strateški okvir za dugoročnu stabilnost, demokratski razvoj i jačanje ukupne sigurnosti države.

Posebno potrebno

- Interesiralo ga je, naravno, naše djelovanje u BiH i usaglasili smo mnogo stvari. Već naredni mjesec će se operativna, niža razina sastati i dalje konkretizirati određene stvari u vezi s programima NATO-a, posebno programa jačanja otpornosti društva i zaštite kritične infrastrukture. Dakle, NATO u narednom periodu planira ulagati značajna sredstva i angažirati eksperte da nas na neki način pojača, upravo u segmentima u kojima nam je to posebno potrebno – zaštita kritične infrastrukture, cyber kriminal, antidron zaštita, borba protiv terorizma i finansiranja terorističkih organizacija. To je neki spektar na koji ćemo se fokusirati u narednom periodu, da nam pruže potporu, i finansijsku, i stručnu – kazao je Bošnjak za “Avaz”.

Zbog toga, naglašava, saradnja s NATO-om za BiH nije samo politički cilj, već i operativni proces koji doprinosi reformama, jačanju institucija i izgradnji otpornosti društva.

- Oni itekako učestvuju i u izradi određenih zakona i podzakonskih akata. Njihovi stručnjaci pomažu našim radnim skupinama da to uskladimo s evropskim standardima – dodaje Bošnjak.

Važna uloga

Bošnjak je razgovarao i s članovima Političkog odbora NATO-a, što je prvi put da rukovodstvo Ministarstva sigurnosti BiH razgovara u ovom formatu s tijelom koje ima iznimno važnu ulogu u oblikovanju političkih i sigurnosnih smjernica Saveza.

- To je prvi put da jedna zemlja partner dobije takvu mogućnost i ja sam imao izlaganje od nekih pola sata. Članovi Odbora, predstavnici članica NATO-a, postavljali su pitanja u vezi s nekim temama u BiH, migracijama i tako dalje. Mi ulažemo maksimum truda i napora, ali naš put ka NATO-u je politička odluka koju je potrebno usaglasiti.

“Vide da se trudimo”

- Veoma je bitno da su oni shvatili da smo mi pouzdan partner i da imaju povjerenja u nas. Kažu da vide da se trudimo, da ima napretka, ali da trebamo uložiti više napora i da će i oni u narednom periodu osigurati i više materijalno-tehničkih i finansijskih sredstava, ali i stručne podrške – rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH.