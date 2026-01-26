Video / Blokade i dalje traju: Dozvoljen ulazak samo kamionima koji voze lijekove, stoku i za potrebe OSBiH

Blokade transporta roba na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske traju skoro tri sata, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.

U jednom trenutku u mjestu Čatrnja na dionici autoputa Banja Luka-Bosanska Gradiška blokiran je i saobraćaj, a zaustavna traka je ostavljena za prolaz automobila.

Kako su nam kazali prijevoznici, ulazak je dozvoljen samo kamionima koji voze lijekove, stoku i za potrebe Oružanih snaga BiH.

Podsjećamo, više stotina prijevoznika je blokiralo transport roba na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška, a na svim graničnim prijelazima u BiH se očekuje njih oko 5.000.

Protesti se organiziraju nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Evropske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila po kojem na prostoru EU mogu boraviti samo 90 dana u periodu od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti ispoštovati ovo pravilo, da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU, te da s primjenom elektronskog sistema kontrola ulaska i izlaska iz EU situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.

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