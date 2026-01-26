U Sarajevu sahranjena jedna od posljednjih partizanki: Heroina NOP-a, učesnica bitke na Neretvi, za Drvar i oslobođenja Sarajeva

U Sarajevu je u 102. godini preminula Nadžija Nađa Taso, pripadnica partizanskog pokreta i istaknuta antifašistkinja. Nadžija je bila staknuta heroina Narodnooslobodilačkog pokreta, ilegalka, skojevka, majka i baka, koja je svoj život posvetila borbi za slobodu i mladima. Sahrana je obavljena u Gradskom groblju Bare uz brojne prisutne. Među prisutnima bio je dugogodišnji prijatelj Nađe Biser Taso Nijaz Skenderagić, kao i delegacija Ministarstva odbrane BiH.
- Nađu Biser Taso sam upoznao još u omladinskim danima kao jednu vrlo pozitivnu, dragu ženu, koja je uvijeki vjerovala mladim ljudima i uvijek se zalagala da se mladim ljudima da šansa. To je jedna od najvećih vrijednosti toga vremena što su prije svega mladi ljudi, a i drugi koji su vrijedno radili i učili imali šansu, i kada se to prepozna, onda to bude i nagrađeno od strane društva. To je bila jedna divna žena, partizanka, učesnica bitke na Neretvi, bitke za Drvar, učesnica u oslobađanju Sarajeva i do posljednjeg dana vjerna ideji i idealima za koje se borila – ističe Skenderagić.
Sanja Toplan, dopredsjednica Udruženja antifašista boraca Novo Sarajevo ističe da je Nađa bila počasna članica Upravnog odbora, velika partizanka, veliki antifašista, koja je bila veliki učitelj koji je govorio o vrijednostima narodnooslobilačke borbe.
- Ono što je posebno interesantno za Nađu, to je, da je bila veliki pobornik aktivizma žena u društvu. Voljeli smo pričati o antifašističkom frontu žena, voljeli smo pričati o učešću žena u društvenom i političkom životu, voljeli smo pričati o onome kako su se osjećale drugarice u ratu i kakav je odnos bio drugova prema njima. Tu je rekla jednu divnu rečenicu: „Mi smo bili svi jednaki, a danas što vam mogu poručiti, kako se vi budete ponijeli, kako se vi budete postavili, takav će biti odnos prema vašem integritetu“ - kaže Sanja Toplan.