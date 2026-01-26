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PREMINULA U 102. GODINI

U Sarajevu sahranjena jedna od posljednjih partizanki: Heroina NOP-a, učesnica bitke na Neretvi, za Drvar i oslobođenja Sarajeva

Sahrana je obavljena u Gradskom groblju Bare uz brojne prisutne

Obavljena sahrana. Avaz

Dž. M.

26.1.2026

U Sarajevu je u 102. godini preminula Nadžija Nađa Taso, pripadnica partizanskog pokreta i istaknuta antifašistkinja. Nadžija je bila staknuta heroina Narodnooslobodilačkog pokreta, ilegalka, skojevka, majka i baka, koja je svoj život posvetila borbi za slobodu i mladima. Sahrana je obavljena u Gradskom groblju Bare uz brojne prisutne. Među prisutnima bio je dugogodišnji prijatelj Nađe Biser Taso Nijaz Skenderagić, kao i delegacija Ministarstva odbrane BiH.

- Nađu Biser Taso sam upoznao još u omladinskim danima kao jednu vrlo pozitivnu, dragu ženu, koja je uvijeki vjerovala mladim ljudima i uvijek se zalagala da se mladim ljudima da šansa. To je jedna od najvećih vrijednosti toga vremena što su prije svega mladi ljudi, a i drugi koji su vrijedno radili i učili imali šansu, i kada se to prepozna, onda to bude i nagrađeno od strane društva. To je bila jedna divna žena, partizanka, učesnica bitke na Neretvi, bitke za Drvar, učesnica u oslobađanju Sarajeva i do posljednjeg dana vjerna ideji i idealima za koje se borila – ističe Skenderagić.

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Sanja Toplan, dopredsjednica Udruženja antifašista boraca Novo Sarajevo ističe da je Nađa bila počasna članica Upravnog odbora, velika partizanka, veliki antifašista, koja je bila veliki učitelj koji je govorio o vrijednostima narodnooslobilačke borbe.

- Ono što je posebno interesantno za Nađu, to je, da je bila veliki pobornik aktivizma žena u društvu. Voljeli smo pričati o antifašističkom frontu žena, voljeli smo pričati o učešću žena u društvenom i političkom životu, voljeli smo pričati o onome kako su se osjećale drugarice u ratu i kakav je odnos bio drugova prema njima. Tu je rekla jednu divnu rečenicu: „Mi smo bili svi jednaki, a danas što vam mogu poručiti, kako se vi budete ponijeli, kako se vi budete postavili, takav će biti odnos prema vašem integritetu“ - kaže Sanja Toplan. 

# ANTIFAŠIZAM
# SARAJEVO
# SAHRANA
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