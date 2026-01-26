Miodrag Malić osuđen na tri godine zatvora zbog veličanja ratnih zločinaca

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na tri godine zatvora zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje je počinio veličanjem osoba osuđenih za ratne zločine.

Prema presudi, Malić je 2. novembra 2022. godine, tokom protesta opozicionih političkih stranaka u Banjoj Luci, ispred zgrade Radio-televizije Republike Srpske, izašao na binu držeći u jednoj ruci fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji su pravomoćno osuđeni na doživotne kazne zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje pravila i običaja ratovanja. Tom prilikom, drugom rukom je pokazivao simbol tri prsta.

Sud je na osnovu izvedenih dokaza zaključio da su u Malićevim postupcima ostvarena obilježja krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH te da je djelovao s direktnim umišljajem.

- Nema mjesta tvrdnji optuženog da nije znao za presude, jer su takve presude javne - kazala je predsjedavajuća Sudskog vijeća Sena Uzunović prilikom obrazlaganja presude.

Sud je naveo da zakon ne zahtijeva nastupanje konkretne posljedice, već je dovoljna apstraktna opasnost, pri čemu su sve radnje koje imaju za cilj stvaranje pozitivne slike o osobama osuđenim za ratne zločine obuhvaćene ovim krivičnim djelom.

U obrazloženju presude navedeno je i da je svjedok H.S. tokom postupka govorio o uznemirenosti koju je osjetio vidjevši Malića s fotografijama Mladića i Karadžića, s obzirom na njegova saznanja o stradanju civila bošnjačke nacionalnosti u ratu u Bosni i Hercegovini.

Kao otežavajuće okolnosti Sud je uzeo u obzir raniju osuđivanost optuženog, dok su kao olakšavajuće okolnosti cijenjeni porodični status i izvinjenje upućeno svjedoku. Zakonom je za ovo krivično djelo propisana minimalna kazna od tri godine zatvora.

Malić i njegov branilac Milan Petković nisu prisustvovali izricanju presude. Sud je optuženog obavezao i na plaćanje sudskog paušala.

Na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine.