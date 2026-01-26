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ODGOVORNA FUNKCIJA

Mario Pezer preuzeo dužnost šefa Službe za unutarnji nadzor Grada Mostara

Uputili su mu čestitke te zaželjeli mnogo uspjeha u obnašanju odgovorne funkcije

Mario Pezer preuzeo dužnost šefa. Fena

FENA

26.1.2026

Mario Pezer u ponedjeljak je Gradskoj vijećnici položio prisegu i time formalno preuzeo dužnost šefa Službe za unutarnji nadzor Grada Mostara.

Nakon polaganja prisege, Pezeru su čestitali glavna savjetnica Grada Mostara, Ines Sulić, i načelnik Odjela za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo, Slaviša Kovačević.

Uputili su mu čestitke te zaželjeli mnogo uspjeha u obnašanju odgovorne funkcije, uz obećanje potpore u obavljanju dužnosti rukovodećeg državnog službenika, priopćeno je iz Grada Mostara.

# ŠEF
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