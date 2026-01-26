SDA: "Dok domaći prijevoznici traže pomoć, Konaković aktivan samo na društvenim mrežama"

Problemi s boravkom vozača iz Bosne i Hercegovine u šengenskom prostoru kao i novi sistem ulaska u EU izazvali su ogromne probleme, koji će imati teške posljedice po ekonomiju Bosne i Hercegovine, saopćeno je danas iz SDA.

- Iako problemi traju mjesecima, iako vozače iz naše zemlje privode u zemljama EU i deportuju ih, iako će doći do otežane opskrbe domaćeg tržišta i izvoza robe iz naše zemlje, aktuelna državna vlast ne poduzima gotovo ništa. Danas kada su počeli novi protesti prijevoznika i blokada granica za teretni saobraćaj, vlasti ponovo šute, kao da ih se ni ovaj problem ne tiče. Borbu s pravilima Evropske komisije su prepustili prijevoznicima.

Ranije se problemom nemušto bavio ministar prometa i komunikacija Edin Forto, čiji je interes za ovu temu završio sa videom iz kamionske kabine za društvene mreže, dok o komunikaciji sa evropskim komesarom za saobraćaj ne znamo ništa - naveli su.

Dodaju da se sada i on i kompletno Vijeće ministara pretvaraju da na vide blokade.

- Ministar vanjskih poslova (Elmedin) Konaković umjesto da je u Briselu i da na svim bitnim adresama u Evropskoj komisiji pokušava riješiti ovaj problem, bavi se pisanjem statusa na društvenim mrežama i discipliniranjem medija. Prijevoznike ne želi primiti ni na sastanak. Zbog svega nabrojanog, jasno je da su protesti prijevoznika opravdani, ali bi oni prije svega trebali biti organizirani pred institucijama u kojima sjede predstavnici vlasti plaćeni da rješavaju i njihove probleme, a ne da ih ignorišu - zaključuju iz SDA.