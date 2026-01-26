Banjalučki sud presudio Elviru Čustoviću: Prijetio da će ubiti Dodika

Elvir Čustović (48) iz Gacka osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na dvije godine zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi zbog terorizma, odnosno telefonskih prijetnji u više navrata da će ubiti veći broj građana Republike Srpske (RS) među kojima su tadašnji predsjednik Milorad Dodik i njegova djeca.

On je osuđen je za krivično djelo terorizam, koje je prema presudi, počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Njemu je izrečena i mjera obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi nije vremenski ograničena i sud će svake godine provjeravati da li za tim ima i dalje potrebe. Prema presudi, vrijeme koje bude proveo na liječenju bit će uračunato u kaznu zatvora.

Presudi koju je izreklo vijeće, kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković, prethodio je sporazum o priznanju krivice koji je optuženi zaključio sa Republičkim tužilaštvom.

Prema presudi Čustović je krivično djelo počinio od 21. decembra 2024. godine do 16. janaura 2025.godine. Kako se navodi, on je putem telefona u više više navrata, u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana i ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura RS, prijetio napadom na život više lica koji može prouzrokovati njihovu smrt i napadom na tjelesni integritet više lica.

Prijetnje policiji

Kako se navodi u presudi on je prijetnje uputio u pozivima Policijskim stanicama Gacko, Nevesinje, Trebinje i Foča, Kabinetu predsjednika Vlade RS i Kabinetu ministra pravde RS.

Zvao je i Republičko tužilaštvo RS, Administrativnu službu grada Banja Luka.

Prema optužnici, prijetio je ubistvom komandira PS Gacko, kriminalističkog inspektora, a u pozivu toj stanici je rekao: "J... vam majku svima... Prvo ću ubiti njih, a potom i čitavu policijsku stanicu. Dolazim 13. januara i dići ću vas sve u vazduh. Svi smo mi Gačani u Čikagu, spremamo se, držite se dobro. Saznaću ja i ko si ti dežurni, doći ću ti kući i poklaću ti djecu i familiju”.

Dalje se dodaje da je na telefon PS Trebinje rekao da će ih sve dići u zrak i započeti rat u BiH, a u prijetnjama upućenim Republičkom tužilaštvu kazao je da će "donijeti kantu benzina i zapaliti zgradu koja ionako ništa ne služi", da će ubiti pet srpskih policajaca jer mu je srpska vojska pobila članove porodice.

Na telefon kabineta ministra pravde RS prijetio je tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku kada je između ostalog rekao: "Boli vas briga, što ću danas ubiti predsjednika".

U presudi se dalje navodi da je Čustović u pozivu na broj Administrativne službe grada Banja Luka između ostalog rekao da će "pobiti predsjednika RS Milorada Dodika i njegovu djecu Igora i Goricu".

Kako se dalje tvrdi optuženi je tom prilikom rekao da je pogriješio broj i da je tražio Palatu Predsjednika RS. Potom je upitao "da li je to kabinet onog malog š.." i rekao da "i njega treba zapaliti".

Osuđen je i jer je prijetio da će zapaliti Policijsku stanicu Nevesinje i policijskog službenika Z. Ć. kao i zato što je u pozivu na broj PS Foča psovao majku te rekao da će ih sve pobiti i da ima pušku.

Tužilaštvo je uz optužnicu predložilo i produženje pritvora Čustoviću kao i obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravtsvenoj ustanovi zatvorenog tipa u trajanju od 18 mjeseci.

Obrazloženje presude

Obrazlažući presudu sidija Siniša Marković je istakao da je vijeće prihvatilo sporazum jer je utvrđeno da za krivicu optuženog postoji dovoljno dokaza.

- Svih 13 svjedoka je izjavilo da im je prijećeno onako kako je navedeno u optužnici. To je potkrijepljeno i materijalnim dokazima. Psihijatrijskim vještačenjem nesporno je utvrđeno da je optuženi krivično djelo uradio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, rekao je između ostalog sudija Marković.

Naglasio je da je prilikom odmjeravanja kazne sud kao olakšavajuće za optuženog cijenio priznanje krivice, to što je djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunjivosti, kao i činjenicu da je neosuđivan.

Kao otežavajuće je cijenjena upornost optuženog u činjenju krivičnog djela. Sud smatra da će se izrečenom kazniom i mjerom bezbjednosti postići svrha kažnjavanja i da će to uticati na optuženog da ne čini ovakva i druga krivična djela.

Nakon izricanja presude sud je optuženom Čustoviću produžio pritvor. Kako je rekao sudija Marković, pritvor mu je produžen zbog opasnosti od bjekstva i po rješenju suda može trajati do upućivanja na obavezno psihijatrijsko lijčenje i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Elvir Čustović je rođen u Gacku i godinama je živio u Čikagu, da bi početkom avgusta napustio Sjedinjene Američke Države. On se nakon toga predao Ambasadi BiH u Kanadi, odakle je deportovan u BiH, pišu Nezavisne.