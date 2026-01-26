Nazire li se četvrti kandidat za Predsjedništvo BiH, Sedić za "Avaz": Vrijeme da se kandiduje i podrži neko iz Krajine

Predsjednik POMAK-a i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić u izjavi za "Avaz" nagovijestio je da bi u utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda mogao se naći i četvrti kandidat, i to osoba iz Krajine.

Inače, POMAK je jedna od rijetkih stranaka koje su parlamentarne, a da nisu pružile podršku niti jednom od tri kandidata - Semiru Efendiću (SBiH), Denisu Bećiroviću (SDP) ili SDA kandidatu, za kojeg se još ne zna ko bi mogao biti.

U kontekstu svega što se dešava, kazao je da je ljudima iz POMAK-a i ljudima koji su okupljeni oko ove ideje, bez obzira na političku ideologiju, u prvom planu i interesu Krajina i njeni projekti, kao i zastupljenost Krajine u okviru Federacije.

Tri decenije

- Mi moramo u svim tijelima, ali i u Predsjedništvu razmišljati o ljudima iz Krajine, o onima koji će nas na dostojanstven način predstavljati, ali isto tako boriti se za interese i projekte zajednice. U tom kontekstu ne vidim razloga zbog čega bi mi isticali podršku bilo kome ko nije do sada pokazao bilo kakav interes o ovome o čemu mi govorimo već skoro tri decenije. Vrijeme je da za člana Predsjedništva i druge organe kandidujemo i podržimo nekoga odavde – kazao je gradonačelnik Bihaća.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić za "Avaz" je komentarisao i budžet FBiH koji je nedavno usvojen. On je nezadovoljan činjenicom da u budžetu nema stavke predviđene za projekte u Krajini, a kojima su se, kako kaže, Krajišnici nadali.

- Evo mi smo opet, kako bih rekao, negdje na početku ovog mandata kad su spektakularno najavljivani mnogi kapitalni projekti za Krajinu i stvarno je to u nekom momentu krenulo i bilo je obećavajuće. Međutim, ovaj budžet je nama bio otvorena na pljuska u lice, jer smo shvatili da od tih projekata neće biti ništa, bar od njihovog nastavka u nekom skorijem periodu – kazao je Sedić.

Isprazna obećanja

Kako je kazao iz budžeta u budžet, iz mandata u mandat dobijaju neka obećanja da će to nekad biti, ali se nažalost ne pomjeraju sa mrtve tačke.

- Prije svega, mislim, na aerodrom u Bihaću kojem je skresan budžet. Čak i ono malo što je ostalo od prošle godine nije u tom iznosu planirano, nego i za 50% manje, a mi smo sad došli u fazu da dobijemo građevinsku dozvolu i da startamo konačno s radovima, što znači da je trebalo izdvojiti puno više sredstava, da bi se uopće tender mogao raspisati. Kad govorimo o Nacionalnom parku, apsolutno nema nikakvih kapitalnih investicija planiranih u ovoj godini, iako smo tražili da se uradi projektna dokumentacija, da se urade neke pripreme kako bi moglo dalje nastaviti sa ulaganjima u turističku infrastrukturu – objašnjava Sedić.

Brojna opravdanja

Kako je kazao Sedić, sve se pokušava opravdati time da su sredstva u nekim zbirnim kodovima, da će biti dostupna kroz druge javne podjele, da su planirana kroz neka javna preduzeća i direkcije, ali da to nije dovoljno.

- Ljudi su ovdje jednostavno izgubili ono malo nade što su imali. Stalno se nešto pokušava obećanjima nekim, prolongirati i mi smo uvijek negdje na čekanju. Dok se na drugoj strani realiziraju kapitalni projekti i u Hercegovini, i u Sarajevu posebno, pa evo dijelimično i u Tuzlanskom kantonu, mi ovamo smo praktično zaboravljeni – kazao je Sedić za „Avaz“.