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ZAGREB

Delegacija Vlade FBiH s Plenkovićem: Razgovarali o infrastrukturnim projektima, tema i Južna interkonekcija

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara naglasila je da Vlada Federacije BiH funkcioniše stabilno i efikasno, da se odluke donose pravovremeno

Sastanak u Zagrebu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

26.1.2026

Delegacija Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena predsjednicom Federacije BiH Lidijom Bradarom i dopremijerom i federalnim ministrom finansija Tonijem Kraljevićem, sastala se danas u Zagrebu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem. U delegaciji Vlade Federacije BiH bili su i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić. Hrvatsku delegaciju pored premijera Plenkovića činili su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju bilateralnih odnosa, infrastrukture, i energetike i jačanje dobrosusjedske saradnje između Federacije BiH i Republike Hrvatske.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara naglasila je da Vlada Federacije BiH funkcioniše stabilno i efikasno, da se odluke donose pravovremeno, te da se započeti poslovi realizuju u interesu Bosne i Hercegovine.

Dopremijer Kraljević istakao je važnost dobrosusjedskih odnosa i izrazio zahvalnost Republici Hrvatskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naglasivši da je dobra saradnja ključna za ekonomski razvoj i stabilnost cijelog regiona. Ministar Lakić istakao je da je sastanak protekao u vrlo otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, te da je iskazana jasna spremnost za rješavanje pitanja naftnih terminala u Pločama.

- Premijer Plenković pokazao je otvorenost prema Federaciji BiH i spremnost da se, kroz saradnju nadležnih ministarstava, dođe do konačnog rješenja problema pravne prirode u kojem se trenutno nalaze Naftni terminali FBiH - kazao je ministar Lakić.

Zahvalivši na snažnoj i kontinuiranoj potpori koju Republika Hrvatska pruža u realizaciji važnih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, posebno u sektoru prometa, ministrica Katić istaknula je suradnju na realizaciji projekta izgradnje novog mosta u Čapljini, izgradnje ceste Ravno-Hutovo, projekta izgradnje novog mosta na rijeci Savi između Orašja i Županje, kao i infrastrukturnih projekata usmjerenih na povećanje kapaciteta Zračne luke Mostar, koje snažno podupire Republika Hrvatska.

Prema riječima premijera Plenkovića, prioritet Hrvatske je nastaviti graditi dobrosusjedske odnose s BiH, jačati političku i gospodarsku suradnju, te rješavati otvorena pitanja.

- Hrvatska podupire daljnji nastavak radova na izgradnji Koridora Vc kroz teritorij BiH kako bismo zajednički ostvarili puni potencijal ovog strateškog prometnog pravca koji povezuje naše države. Nadamo se i skorom otvaranju GP-a Gradiška, koji će dodatno osnažiti prometnu povezanost - istakao je premijer Plenković.

Na sastanku je razgovarano i o gasnim interkonekcijama, s posebnim osvrtom na projekt Južne gasne interkonekcije. Ministar Lakić prezentovao je i ostale planirane gasne interkonekcije u Federaciji BiH, uz naglasak da gasifikacija predstavlja značajnu razvojnu priliku za obje strane. Potrebno je uraditi sve korake da bi se ovaj projekat realizirao u skoroj budućnosti.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# VLADA FBIH
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