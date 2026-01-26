Delegacija Vlade FBiH s Plenkovićem: Razgovarali o infrastrukturnim projektima, tema i Južna interkonekcija

Delegacija Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena predsjednicom Federacije BiH Lidijom Bradarom i dopremijerom i federalnim ministrom finansija Tonijem Kraljevićem, sastala se danas u Zagrebu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem. U delegaciji Vlade Federacije BiH bili su i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić. Hrvatsku delegaciju pored premijera Plenkovića činili su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju bilateralnih odnosa, infrastrukture, i energetike i jačanje dobrosusjedske saradnje između Federacije BiH i Republike Hrvatske.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara naglasila je da Vlada Federacije BiH funkcioniše stabilno i efikasno, da se odluke donose pravovremeno, te da se započeti poslovi realizuju u interesu Bosne i Hercegovine.

Dopremijer Kraljević istakao je važnost dobrosusjedskih odnosa i izrazio zahvalnost Republici Hrvatskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, naglasivši da je dobra saradnja ključna za ekonomski razvoj i stabilnost cijelog regiona. Ministar Lakić istakao je da je sastanak protekao u vrlo otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, te da je iskazana jasna spremnost za rješavanje pitanja naftnih terminala u Pločama.

- Premijer Plenković pokazao je otvorenost prema Federaciji BiH i spremnost da se, kroz saradnju nadležnih ministarstava, dođe do konačnog rješenja problema pravne prirode u kojem se trenutno nalaze Naftni terminali FBiH - kazao je ministar Lakić.