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SASTANAK

Trišić-Babić i Dodik se sastali s predsjednikom Izraela: "Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa"

Srpski i jevrejski narod dijele iskustvo stradanja, ali i snagu opstanka i nepokolebljivu volju da sačuvaju svoj identitet, poručio je Dodik

Dodik, Hercog i Trišić-Babić. Platforma X

M. Až.

26.1.2026

U Izraelu je danas održan sastanak vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom (Isaac Herzog).

- Ana Trišić Babić i ja sastali smo se s predsjednikom Države Izrael Isakom Hercogom, državnikom koji dostojanstveno predstavlja narod bogate historije i snažnog identiteta. Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa, međusobnom razumijevanju i vrijednostima koje povezuju naše narode – slobodi, sigurnosti i pravu da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Srpski i jevrejski narod dijele iskustvo stradanja, ali i snagu opstanka i nepokolebljivu volju da sačuvaju svoj identitet. Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela, zasnovan na poštovanju, istini i solidarnosti. Takva prijateljstva nisu prolazna politika, već trajna veza naroda koji znaju šta znači boriti se da ostanu svoji - poručio je Dodik na platformi X.

Sastanak je, kako je naglašeno, fokusiran na jačanje bilateralnih odnosa i promovisanje uzajamnog razumijevanja između dva naroda.

# IZRAEL
# MILORAD DODIK
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
# ISAAC HERZOG
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