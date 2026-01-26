Trišić-Babić i Dodik se sastali s predsjednikom Izraela: "Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa"

- Ana Trišić Babić i ja sastali smo se s predsjednikom Države Izrael Isakom Hercogom, državnikom koji dostojanstveno predstavlja narod bogate historije i snažnog identiteta. Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa, međusobnom razumijevanju i vrijednostima koje povezuju naše narode – slobodi, sigurnosti i pravu da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Srpski i jevrejski narod dijele iskustvo stradanja, ali i snagu opstanka i nepokolebljivu volju da sačuvaju svoj identitet. Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela, zasnovan na poštovanju, istini i solidarnosti. Takva prijateljstva nisu prolazna politika, već trajna veza naroda koji znaju šta znači boriti se da ostanu svoji - poručio je Dodik na platformi X.

Sastanak je, kako je naglašeno, fokusiran na jačanje bilateralnih odnosa i promovisanje uzajamnog razumijevanja između dva naroda.