Forto o sporu Hayata i BH Telecoma: "Očigledno se radi o pravnoj stvari i jako je bitno da se poštuje zakon"

Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto danas je komentarisao vijest o mogućem uklanjanju Hayat televizije i još nekoliko domaćih kanala iz programa Moja TV.

Prema njegovim riječima, sve mora biti u skladu sa zakonom i nijedna druga motivacija, politička ili bilo koja druga, ne smije ograničavati prostor jednom mediju.

- Očigledno se radi o pravnoj stvari i jako je bitno da se poštuje zakon. Bilo ko ko je oštećen treba da tuži - rekao je Forto.

On je dodao da trenutno nema dodatnih informacija o ovom slučaju koje bi mu omogućile detaljniji komentar.

Podsjetimo, BH Telecom je ranije najavio moguće isključenje emitovanja nekoliko domaćih medija na Moja TV, uputivši posljednji poziv medijima čije pravo distribucije ima "Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita", da se izjasne o zahtjevu za zaključivanje komercijalnog ugovora o emitovanju.

Nakon toga su se oglasili Hayat televizija i portugalska kompanija "Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita", naglašavajući da nema ničeg neuobičajenog niti nezakonitog u tome da mediji daju nekoj kompaniji pravo distribucije.

S druge strane, direktor BH Telecoma sumnja u ispravnost portugalske firme i smatra da bi Hayat, OBN i druge medijske kuće trebale raskinuti ugovor s "Vip Teamom", te da bi trebale pristati na nekomercijalno emitovanje na Moja TV.