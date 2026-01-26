U znak sjećanja na žrtve Holokausta osvijetljena Palata RS

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, večeras je u Banja Luci osvijetljeno sjedište institucija. Na objektu je prikazan broj koji simbolizira 6.000.000 Jevreja koji su stradali tokom Holokausta, čime se odaje počast žrtvama jednog od najstrašnijih zločina u historiji čovječanstva, prenosi Srpskainfo .

Ispod broja se nalazi poruka "Mi pamtimo", koju koriste sve jevrejske organizacije i zajednice u svijetu povodom ovog međunarodnog dana. Ova inicijativa dio je globalne kampanje koju je pokrenuo Svjetski jevrejski kongres, a koja se već duži niz godina obilježava u svim metropolama i većim gradovima širom svijeta.

Svjetska sjećanja na žrtve nacizma

Generalna skupština UN-a je na zasjedanju 1. novembra 2005. godine usvojila Rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Cilj ove odluke je trajno očuvanje sjećanja na milione nedužnih žrtava stradalih tokom Drugog svjetskog rata te prevencija budućih zločina protiv čovječnosti.

Za datum obilježavanja izabran je 27. januar, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile Auschwitz, najveći nacistički koncentracioni logor. Ovaj čin simbolizira kraj sistemskog uništavanja naroda pod nacističkim režimom i pobjedu nad fašizmom.

Memorijalna akademija

U Banja Luci će večeras biti održana i Memorijalna akademija posvećena žrtvama. Skup je organizovan u znak pijeteta prema svima koji su prošli strahote koncentracionih logora širom Evrope, uz poruku da se takvi zločini nikada ne smiju zaboraviti niti ponoviti.

Akademija će biti održana u Jevrejskom kulturnom centru "Arie Livne" s početkom u 19 sati. Očekuje se prisustvo delegacija institucija, vjerskih zajednica i građana koji će paljenjem svijeća i minutom šutnje odati počast stradalima.