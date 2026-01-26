Suljo Ibrahimović u 52. godini igra nogomet i uspješno vodi firmu: Od punog drveta izrađuju kuhinju za kuću u Hamburgu

Nakon što je radeći u nekoliko firmi pokupio iskustvo, Suljo Ibrahimović (52) prije 15 godina u općini Doboj Jug odlučio je osnovati svoju firmu za preradu drveta i proizvodnju namještaja sa samo jednim zaposlenim radnikom.

Porodica Ibrahimović: Čuvaju tradiciju i djed se bavio preradom drveta . Avaz Porodica Ibrahimović: Čuvaju tradiciju i djed se bavio preradom drveta . Avaz

Time je Suljo htio pokazati da se sve u životu može postići ako se ima dobra volja. Isti zanat Uz to, čuva se i tradicija, jer su se istim zanatom, u maloj stolarskoj radionici bavili djed i otac, pa što ne bi i on. Počeci kao i kod svakog biznisa bili su teški, krenulo se s jednim radnikom, radilo se koliko se moglo, ali odustajanja nije bilo, pa je uskoro ovdje posao dobilo pet, da bi danas firma zapošljavala 25 radnika, a posla ima napretek.

Suljo Ibrahimović, osnivač i direktor firme . Avaz Suljo Ibrahimović, osnivač i direktor firme . Avaz

S onim čime se danas spotiču brojne kompanije u državi, nedostatkom radne snage, Ibrahimović taj problem nema. - Ovo je optimalan broj ljudi koji rade u tri pogona. Oni dolaze iz Federacije BiH, ali i iz RS, dok se jedan radnik Sejad Buljubašić nedavno vratio iz Njemačke i radi u našoj firmi. Posla ima napretek, za našu firmu daleko se pročulo, pa tako naše proizvode od masivnog drveta i pločastog materijala u procentu od 70 posto izvozimo u zemlje EU i Ameriku. Nastojimo našim uposlenicima stvoriti dobre uvjete za rad, redovnu platu i oni su zadovoljni. U rad firme uključena je cijela porodica, supruga Zinada, sin Ajdin, kći Izmira i snaha Ajla - kaže Suljo, osnivač i direktor. Raniji predmeti Ovako dobrih rezultata ne bi bilo, da se u firmu svih 15 godina nije ulagalo u osavremenjavanje proizvodnje nabavkom 4. CNC mašine i drugih strojeva za obradu drveta, te naravno kvaliteta i poštivanja isporuke dogovorenih poslova. Posjetili smo ovu firmu i upravo u ovo vrijeme u toku je izrada specijalne kuhinje od masivnog drveta za kuću u Hambrugu koja je pod zaštitom UNESCO-a.

edamdeset posto proizvoda od masivnog drveta i pločastog materijala izvozi se u zemlje EU i Ameriku . H. Čalić/Avaz edamdeset posto proizvoda od masivnog drveta i pločastog materijala izvozi se u zemlje EU i Ameriku . H. Čalić/Avaz