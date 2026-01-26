Suljo Ibrahimović u 52. godini igra nogomet i uspješno vodi firmu: Od punog drveta izrađuju kuhinju za kuću u Hamburgu

Nakon što je radeći u nekoliko firmi pokupio iskustvo, Suljo Ibrahimović (52) prije 15 godina u općini Doboj Jug odlučio je osnovati svoju firmu za preradu drveta i proizvodnju namještaja sa samo jednim zaposlenim radnikom.
DOBOJ JUG
U firmi „Siholc“ zaposlena cijela porodica, radnici dolaze iz FBiH i RS, a neki se vraćaju iz Njemačke
Za 15 godina broj s jednog povećan na 25 radnika. Avaz
Nakon što je radeći u nekoliko firmi pokupio iskustvo, Suljo Ibrahimović (52) prije 15 godina u općini Doboj Jug odlučio je osnovati svoju firmu za preradu drveta i proizvodnju namještaja sa samo jednim zaposlenim radnikom.
Porodica Ibrahimović: Čuvaju tradiciju i djed se bavio preradom drveta. Avaz
Time je Suljo htio pokazati da se sve u životu može postići ako se ima dobra volja.
Uz to, čuva se i tradicija, jer su se istim zanatom, u maloj stolarskoj radionici bavili djed i otac, pa što ne bi i on. Počeci kao i kod svakog biznisa bili su teški, krenulo se s jednim radnikom, radilo se koliko se moglo, ali odustajanja nije bilo, pa je uskoro ovdje posao dobilo pet, da bi danas firma zapošljavala 25 radnika, a posla ima napretek.
Suljo Ibrahimović, osnivač i direktor firme. Avaz
S onim čime se danas spotiču brojne kompanije u državi, nedostatkom radne snage, Ibrahimović taj problem nema.
- Ovo je optimalan broj ljudi koji rade u tri pogona. Oni dolaze iz Federacije BiH, ali i iz RS, dok se jedan radnik Sejad Buljubašić nedavno vratio iz Njemačke i radi u našoj firmi. Posla ima napretek, za našu firmu daleko se pročulo, pa tako naše proizvode od masivnog drveta i pločastog materijala u procentu od 70 posto izvozimo u zemlje EU i Ameriku. Nastojimo našim uposlenicima stvoriti dobre uvjete za rad, redovnu platu i oni su zadovoljni. U rad firme uključena je cijela porodica, supruga Zinada, sin Ajdin, kći Izmira i snaha Ajla - kaže Suljo, osnivač i direktor.
Ovako dobrih rezultata ne bi bilo, da se u firmu svih 15 godina nije ulagalo u osavremenjavanje proizvodnje nabavkom 4. CNC mašine i drugih strojeva za obradu drveta, te naravno kvaliteta i poštivanja isporuke dogovorenih poslova. Posjetili smo ovu firmu i upravo u ovo vrijeme u toku je izrada specijalne kuhinje od masivnog drveta za kuću u Hambrugu koja je pod zaštitom UNESCO-a.
edamdeset posto proizvoda od masivnog drveta i pločastog materijala izvozi se u zemlje EU i Ameriku. H. Čalić/Avaz
- Nama je pripala čast da radimo ovaj posao za UNESCO, znamo da je to velika odgovornost, jer sve što se uradi, mora biti identično ranijim predmetima i od kvalitetnog drveta. Mi smo se u Evropi već dokazali, tako smo cijeli Aerodrom u Kopenhagenu uradili našim enterijerom, na sjeveru Njemačke smo izgraditi 40 restorana, naš je enterijer ugrađen je i u Parlamentu Danske - ističe Suljo Ibrahimović, koji u 52. godini u slobodno vrijeme igra nogomet za veterane „Napretka“ u Šijama.
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