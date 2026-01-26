Ovaj grad prednjači po turističkim noćenjima u RS, ispred Banje Luke i Trebinja

Zavod za statistiku Republike Srpske objavio je podatke o posjetama i broju noćenja turista, koji pokazuju da je tokom 2024. godine u ovom entitetu zabilježeno ukupno 1.176.689 turističkih noćenja. Gotovo četvrtina tog broja, tačnije 23,3 posto, ostvarena je u samo jednom gradu.

Iako bi mnogi pretpostavili da se radi o Banjoj Luci ili Trebinju, statistika pokazuje drugačiju sliku.

Grad s najvećim brojem turističkih noćenja u 2024. godini bio je Teslić, u kojem je zabilježeno ukupno 273.791 noćenje. Slijede Trebinje sa 207.837 noćenja, Banja Luka sa 186.718, te Istočno Sarajevo sa 132.801 noćenjem.

Ova četiri grada zajedno učestvuju sa čak 68,1 posto u ukupnom broju turističkih noćenja ostvarenih u Republici Srpskoj tokom prošle godine.

Razlog izuzetno dobrih rezultata Teslića najvjerovatnije leži u Banji Vrućici, koja se nalazi na području tog grada i važi za jednu od najpoznatijih banjskih destinacija u ovom entitetu.