Sanja Vulić ušla u raspravu s mljekarima: Smeta joj što su izabrali pravoslavni praznik da protestuju

Poslanica SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić ušla je u javnu raspravu s poljoprivrednicima iz Republike Srpske povodom protesta koje su najavili proizvođači mlijeka.

Vulić je prije nekoliko dana reagovala na najavu protesta mljekara, optuživši ih za pritiske i ucjene institucija, uz tvrdnju da proteste organizuju na velike pravoslavne praznike.

- Protesti baš na Jovanjdan i Svetog Savu nisu slučajni. Ko su ti 'mljekari' Republike Srpske i kome služe? Srpske slave nisu dani za pritiske i ucjene institucija. Ko poštuje Republiku Srpsku, ne bira njene najsvetije dane za poruke - napisala je Vulić.

Rasprave na mrežama

Rasprava se nastavila i jučer na društvenoj mreži X, gdje je Vulić kritikovala predsjednika Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske Milorada Arsenića, navodeći da je u posljednjih pet godina iz budžeta Republike Srpske primio 2,4 miliona KM podsticaja.

- Budžet se muze, ali su političari "preplaćeni" - poručila je Vulić.

Na ove navode reagovao je jedan od poljoprivrednika iz Republike Srpske, ističući da se podsticaji ne poklanjaju, već ostvaruju na osnovu stvarne proizvodnje.

- Znaš, Sanja, danas je nedjelja, ali to krava ne zna. Mi smo i dalje u štalama sa stokom, dok nas vrijeđaju ljudi poput tebe. I mi imamo djecu i porodice kao i svi drugi. Podsticaj se ne daje, već se ostvaruje pravo na njega na osnovu proizvodnje - naveo je on.

Uprkos reakcijama, Vulić je nastavila s kritikama, poručujući da protesti tokom praznika nisu slučajni, već da predstavljaju provokaciju.

U raspravu su se potom uključili i brojni drugi poljoprivrednici, koji su, između ostalog, upitali Vulić zašto ne komentariše budžet predsjednika Republike Srpske u iznosu od 80 miliona KM, kao ni visinu vlastite plate.

"Bombastične gluposti"

U jednom od komentara navedeno je da "seljak radi kao pas i ne inkasira, već zarađuje".

- To nisi ti. Ti inkasiraš jer ne radiš ništa i debelo si plaćena za bombastične gluposti - stoji u komentaru.

Nizali su se i drugi komentari u kojima su poljoprivrednici prigovarali visini primanja Vulić i njenih kolega, podsjećajući da su upravo glasovi ljudi poput njih omogućili njen politički položaj.

Šta traže mljekari?

Udruženje mljekara Republike Srpske, podsjetimo, traži povećanje podsticaja za proizvođače mlijeka, koji su se našli u teškoj situaciji nakon smanjenja otkupa za oko 10 posto, uz istovremeni pad otkupne cijene u istom procentu.

Ministrica poljoprivrede Anđelka Kuzmić danas je izjavila da povećanje podsticaja u ovom trenutku "nije realno".

Zbog toga su poljoprivrednici najavili da će sutra u Parku Mladen Stojanović u Banjoj Luci održati proteste.