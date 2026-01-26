Puljić tvrdi: Molitveni doručak nije znak podrške Dodiku, ovo je razlog

Kako Puljić pojašnjava, "Nacionalni molitveni doručak nije službeni događaj američke vlade. Organizira ga Zaklada za nacionalni molitveni doručak, privatni subjekt."

Milorad Dodik nedavno je objavio da je pozvan na Nacionalni molitveni doručak u Vašingtonu, ističući to kao znak relaksiranog odnosa sa američkom administracijom. Međutim, dopisnik Federalne televizije iz Vašingtona, Ivica Puljić upozorava da Dodikovo ushićenje nije utemeljeno u stvarnosti i da događaj nema veze s američkom vladom.

Dodaje da američka vlada zapravo nema kontrolu nad time ko je pozvan.

- Budući da se privatno finansira i upravlja, američka vlada ne kontrolira popis gostiju ili formalne pozivnice, niti je riječ o zvaničnoj aktivnosti Bijele kuće ili američke administracije. Kongres je neka vrsta sponzora. Svake godine se na njemu okupi oko 3500 sudionika.

Ushićenje nema veze s američkom politikom

Komentirajući Dodikove izjave o "relaksiranom odnosu" sa Sjedinjenim Državama, Puljić naglašava da to nema nikakve veze s američkom politikom.

- Nema to veze, to su njegove neke plaćeničke veze ovdje. Još jednom napominjem, ovo je privatna organizacija, oni su to jednostavno lobirali, platili. I on je pozvan, dolazi i Željka Cvijanović, ona će biti 6-7 dana ovdje, dakle mnogo duže nego Milorad Dodik.

Puljić podsjeća da osim Dodika na molitveni doručak dolaze i drugi predstavnici iz Bosne i Hercegovine, uključujući Alena Pilava iz Kliničkog centra u Sarajevu, Vicu Zeljkovića, predsjednika Nogometnog saveza BiH, nećaka Milorada Dodika, s kojim, kako navodi, nije u dobrim odnosima.

Supredsjedatelji i kritike Dodikove politike

Puljić također podsjeća da su supredsjedatelji molitvenog doručka članovi američkog Kongresa, koji su ranije javno kritizirali Dodikovu politiku.

- Jedan je Ben Klajn iz Virdžinije, on je republikanac, i demokrata Džonatan Džekson iz Ilinoisa, koji je bio vrlo aktivan na raspravama o stabilnosti na Zapadu na Balkanu, posebno se osvrćući na postupke Milorada Dodika. Rasprave su istaknule kako Dodikova separatistička politika i postupci protiv ustavnog suda BiH potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum - pojašnjava Puljić.

Situacija u Minesoti i Trampovi agenti

Osim molitvenog doručka, Puljić se osvrnuo i na situaciju u Minnesoti i Trumpove agente, napominjući da je ishod neizvjestan.

- A što Donald Trump može i hoće učiniti nitko ne zna, vjerovatno ni on sam. Ponekad jedno je sigurno, nasilni savezni agenti moraju u jednom trenutku otići, jer sigurno je da građani Minnesote neće napustiti svoje domove.

Osvrćući se na američku unutrašnju politiku, Puljić dodaje kritiku stila Trampove administracije.

- Ali ono što je bolno jeste da nitko iz Trumpovog okruženja ne pokazuje nimalo humanosti i žala za ubijenima, nego ih označavaju teroristima, izdajnicima itd. Ali to je ta američka stvarnost.

Podsjeća i da je u Minesotu poslano 3000 saveznih agenata, čije se visoke plaće i beneficije ne mogu usporediti sa prosječnim američkim primanjima.

- 60% Amerikanaca se slaže s građanima, dakle ne podržavaju slanje tih saveznih agenata, kojima Tramp privlači godišnjom plaćom od 100.000 dolara s mnogim drugim finansijskim beneficijama. Prosječna početna plaća srednjoškolskog profesora iznosi 49.000 dolara, a ovaj dobija 100.000 dolara i ne mora imati nikakve kvalifikacije, osim snage.