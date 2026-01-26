Ustavni sud BiH pojasnio odluku o neustavnosti Vlade RS: Rastumačili su kada je Dodik ostao bez mandata

Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio je detaljno obrazloženje odluke kojom je Vlada Republike Srpske proglašena neustavnom, naglašavajući da njenog mandatara nije mogao predložiti Milorad Dodik, jer mu je mandat predsjednika RS-a prestao još 12. juna 2025. godine.

Postupajući po apelaciji državnih delegata i zastupnika, Ustavni sud je najprije utvrdio da u ovom predmetu postoji ustavni spor o kojem je nadležan odlučivati. Kako je navedeno, osporene odluke otvorile su pitanje da li je Milorad Dodik uopće imao mandat da predloži predsjednika i članove Vlade RS-a, što se direktno tiče vladavine prava i poštovanja odluka institucija Bosne i Hercegovine, prije svega Suda BiH i Centralne izborne komisije.

Državni karakter

Sud je ukazao da imenovanje Vlade RS-a nije isključivo pitanje entitetske nadležnosti, već ima i državni karakter. Kao jedan od dokaza da imenovanje entitetske vlade ima značaj i za državni nivo, navedeno je funkcionisanje Fiskalnog vijeća.

Dalje je utvrđeno da su Odluka o izboru predsjednika Vlade RS-a i Odluka o izboru članova Vlade RS-a, koje su donesene 2. septembra 2025. godine, bile u suprotnosti s Ustavom BiH u periodu od njihovog donošenja do trenutka kada su stavljene van snage. Ustavni sud, međutim, nije razmatrao ustavnost pojedinačnih odluka koje je donosila Vlada RS-a, iako je sama Vlada ocijenjena kao neustavna.

Ključni razlog

Ključni razlog zbog kojeg su odluke o imenovanju Vlade RS-a proglašene neustavnim jeste činjenica da je prijedlog mandatara podnio Milorad Dodik, koji u tom trenutku više nije imao mandat predsjednika RS-a. Ustavni sud je naglasio da je predsjednik RS-a jedina institucija u tom entitetu koja ima ustavno ovlaštenje da predloži mandatara za sastav vlade.

- Sud je detaljno utvrdio da pravosnažna presuda kojom se utvrđuje prestanak mandata predsjednika RS-a uzrokuje automatski prestanak njegovog mandata, te da je u momentu kada je dao prijedlog za novu Vladu (23. august 2025.) bio bez ustavnog ovlaštenja da to učini - navedeno je u odluci Ustavnog suda.

U obrazloženju se dodatno pojašnjava da je Dodiku mandat prestao 12. juna 2025. godine, na osnovu pravosnažne presude Suda BiH. U javnosti su se ranije pojavljivala tumačenja da je mandat prestao tek u augustu, kada je presuda objavljena, ali su i Ustavni sud BiH i Centralna izborna komisija utvrdili da je Dodik prestao obavljati funkciju predsjednika RS-a još u junu.

- CIK BiH je odlukom o prestanku mandata od 6. augusta 2025. godine utvrdio da je Miloradu Dodiku prestao mandat predsjednika Republike Srpske s 12. junom 2025. godine, kao danom pravosnažnosti presude Suda BiH - stoji u obrazloženju odluke.

Na kraju je zaključeno da su odluke o izboru Vlade RS-a bile suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine te da je njihovim donošenjem povrijeđeno ustavno načelo vladavine prava.

Cjelokupna odluka objavljena je na zvaničnoj web-stranici Ustavnog suda BiH, u rubrici "Najnovije odluke", pod oznakom U-29/25.