Slamka spasa za BHRT: Predsjedništvo BiH danas o sudbini javnog servisa

Danas bi se trebala održati sjednica Predsjedništva BiH s jednom tačkom dnevnog reda - Razmatranje kritičnog finansijskog stanja u Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine. Sjednica je sazvana na zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Rješenja za stanje u BHRT-u ranije su predlagana u Vijeću ministara BiH i Parlamentu, ali nijedno nije dobilo podršku. Danas se, kažu, iz zakonodavne vlasti više i ne razgovara o BHRT-u, dok dugovi rastu, a zaposleni imaju sve više problema. Ukupan dug BHRT-a za poreze i doprinose na plaće zaposlenika iznosi 54 miliona KM, od čega je utuženo 2,5 miliona KM.

Osim dugovanja prema radnicima, BHRT duguje Evropskoj radio-difuznoj mreži 21,2 miliona KM. Ukoliko se ovaj dug ne izmiri za nekoliko dana, BHRT slijedi još jedna blokada računa. Dugovanja BHRT ima, između ostalog, i prema Elektroprivredi BiH, Sarajevogasu, Eutelsatu te domaćim dobavljačima. Razlog finansijskih blokada je činjenica da RTRS duguje BHRT 108 miliona KM po osnovu RTV takse. Ima rješenje? Resorni ministar Edin Forto kaže da ima prijedlog rješenja. - Ja ne mogu predvidjeti šta će biti u Vijeću ministara kada je u pitanju problem finansijske prirode koji traje na BHRT-u, ali mogu reći da ću vrlo brzo imati prijedlog za Vijeće ministara za pomoć. Ne mogu predvidjeti koji će biti ishod glasanja za taj prijedlog - kaže Forto. U Vijeću ministara BiH jasno je da ministri iz SNSD-a ne podržavaju bilo kakvo rješenje za BHRT. Tako je i sa zastupnicima i delegatima te stranke. U Parlamentu BiH kažu da se o BHRT-u više ne raspravlja. Bez razgovora - Ja ne znam da postoje razgovori, bilo kakvi, a ne da su ozbiljni. Stičem utisak da je ovdje vrijeme stalo i da oni koji žele donositi odluke ostaju usamljeni u ovoj instituciji, tako i s BHRT-om - kazao je Nenad Vuković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda BiH.