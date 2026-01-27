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DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Oglasili se iz Ambasade SAD: Ponovo potvrđujemo svoju posvećenost istini i ljudskom dostojanstvu

Dan sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti međunarodni je dan sjećanja kojim se želi podsjetiti na sve žrtve holokausta

Ambasada SAD. Facebook

S. S.

27.1.2026

Na društvenim mrežama oglasili su se iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

- Danas, na Međunarodni dan sjećanja na Holokaust, odajemo počast uspomeni na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu i milionima drugih žrtava nacističkog progona. Pamtimo. Odajemo počast. Ponovo potvrđujemo svoju posvećenost istini i ljudskom dostojanstvu - poručuju iz Američke ambasade u Sarajevu.

Dan sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti međunarodni je dan sjećanja kojim se želi podsjetiti na sve žrtve holokausta, genocida europskih Židova kojeg je nacistička Njemačka provodila između 1941. i 1945. godine tokom Drugog svjetskog rata.

Ovaj se Dan obilježava širom Evrope, a u najvećem broju evropskih zemalja za datum obilježavanja izabran je 27. januara. Na taj dan 1945. Crvena armija oslobodila je 7500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u koncentracijskom logoru Aušvic u Osviecimu u Poljskoj.

# HOLOKAUST
# AMBASADA SAD
# DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST
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