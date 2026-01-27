Oglasili se iz Ambasade SAD: Ponovo potvrđujemo svoju posvećenost istini i ljudskom dostojanstvu

Na društvenim mrežama oglasili su se iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

- Danas, na Međunarodni dan sjećanja na Holokaust, odajemo počast uspomeni na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu i milionima drugih žrtava nacističkog progona. Pamtimo. Odajemo počast. Ponovo potvrđujemo svoju posvećenost istini i ljudskom dostojanstvu - poručuju iz Američke ambasade u Sarajevu.

Dan sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti međunarodni je dan sjećanja kojim se želi podsjetiti na sve žrtve holokausta, genocida europskih Židova kojeg je nacistička Njemačka provodila između 1941. i 1945. godine tokom Drugog svjetskog rata.

Ovaj se Dan obilježava širom Evrope, a u najvećem broju evropskih zemalja za datum obilježavanja izabran je 27. januara. Na taj dan 1945. Crvena armija oslobodila je 7500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u koncentracijskom logoru Aušvic u Osviecimu u Poljskoj.