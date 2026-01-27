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PROBLEMI NA AUTOPUTU

Video / Katastrofalni uvjeti za vožnju: Magla gusta kao tijesto na putu od Visokog do Sarajeva

Uslovi za vožnju su loši i preporučuje se da se brzina prilagodi uslovima na cesti

Magla na autoputu. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.1.2026

Gusta magla pravi velike probleme vozačima na brojnim saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine.

"Avazov" reporter je zabilježio kakva je situacija na dionici autoputa od Visokog prema Sarajevu.

Uslovi za vožnju su loši i preporučuje se da se brzina prilagodi uslovima na cesti.

Gusta magla otežava saobraćaj i dolinom rijeka Neretve, Save i Drine, zatim na putevima na području: Srebrenika, Gradačca, Kladnja, Glamoča, kao i na planinskom prevoju Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

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# AUTOPUT
# SARAJEVO
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