Video / Katastrofalni uvjeti za vožnju: Magla gusta kao tijesto na putu od Visokog do Sarajeva

"Avazov" reporter je zabilježio kakva je situacija na dionici autoputa od Visokog prema Sarajevu.

Uslovi za vožnju su loši i preporučuje se da se brzina prilagodi uslovima na cesti.

Gusta magla otežava saobraćaj i dolinom rijeka Neretve, Save i Drine, zatim na putevima na području: Srebrenika, Gradačca, Kladnja, Glamoča, kao i na planinskom prevoju Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).

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