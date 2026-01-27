Video / Katastrofalni uvjeti za vožnju: Magla gusta kao tijesto na putu od Visokog do Sarajeva

Gusta magla pravi velike probleme vozačima na brojnim saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine.
"Avazov" reporter je zabilježio kakva je situacija na dionici autoputa od Visokog prema Sarajevu.
PROBLEMI NA AUTOPUTU
Uslovi za vožnju su loši i preporučuje se da se brzina prilagodi uslovima na cesti
Magla na autoputu. Avaz
Gusta magla pravi velike probleme vozačima na brojnim saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine.
"Avazov" reporter je zabilježio kakva je situacija na dionici autoputa od Visokog prema Sarajevu.
Uslovi za vožnju su loši i preporučuje se da se brzina prilagodi uslovima na cesti.
Gusta magla otežava saobraćaj i dolinom rijeka Neretve, Save i Drine, zatim na putevima na području: Srebrenika, Gradačca, Kladnja, Glamoča, kao i na planinskom prevoju Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje).