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GRANICA U BLOKADI

Žarko Brković za "Avaz": Organizovali smo dežurstva, sve je blokirano

Mijenjamo se, imamo smjene. Imamo dobru saradnju sa policijom, Granične policije, pa i carine, kaže Brković

Brković: Sve je blokirano. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.1.2026

Blokade transporta roba na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske ulaze u drugi dan, a još uvijek nema informacija o mogućim razgovorima ili rješenju problema bh. prijevoznika. 

Predsjednik Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Žarko Brković kazao nam je da prijevoznici ostaju istrajni u svojim zahtjevima da se regulira njihov boravak na prostoru EU i otkloni diskriminacija zbog koje im je onemogućen rad.

- Organizovali smo dežurstva. Moja firma je sinoć u Bosanskom Brodu bila dežurna. Mijenjamo se, imamo smjene. Imamo dobru saradnju sa policijom, Granične policije, pa i carine. Bilo je drugačijih informacija, ali ništa ne izlazi, sve je blokirano. Ne povlačimo se i ostajemo do konačnog rješenja problema, jer i ranije smo imali podršku naših vlasti a ništa od toga nije bilo. Juče smo imali informaciju da se nešto u Briselu radi na tome, ali to će potrajati i mi ostajemo u protestima do daljnjeg - kaže Brković za "Avaz".

# BLOKADA
# TRANSPORT
# ROBA
# ŽARKO BRKOVIĆ
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