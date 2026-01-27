Delegacije Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i OK BiH odale počast Anti Sučiću

Danas se navršava 40 godina od smrti Ante Sučića, nekadašnjeg gradonačelnika Sarajeva, za čijeg je mandata, u periodu od 1975. do 1981. godine, Grad Sarajevo dobio organizaciju XIV Zimskih olimpijskih igara, koje su ponijele oreol najboljih do tada igara u historiji olimpizma.

Delegacija Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine je položila cvijeće na njegovo počivalište na gradskom groblju Bare.

Počast su odali zamjenici gradonačelnika Sarajeva Mirela Džehverović i Predrag Puharić, predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, te predsjednik i generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH, Izet Rađo i Said Fazlagić.

Ante Sučić je s inžinjerom Aleksandrom Trumićem u Atini je predstavio kandidaturu Sarajeva Međunarodnom olimpijskom komitetu što je, između ostalog, doprinijelo da Sarajevo 18. maja 1978. bude izabrano za domaćina najveće sportske manifestacije ikada organizirane na ovim prostorima. Ostaje zapisano da je Sučić tada rekao: “Želim je radi naše djece, djece naše zemlje, djece ovog našeg Svijeta. Neka njima bude bolje i ljepše nego nama“.

Nakon uspješne kandidature, Sučić je obavljao funkciju predsjednika Izvršnog odbora Organizacionog komiteta ZOI ’84, te bio zadužen za realizaciju i izgradnju sportskih objekata, ostavivši trajne infrastrukturne i simboličke vrijednosti gradu.

Ante Sučić bio je uspješan privrednik, sportski entuzijasta i istinski zaljubljenik u Sarajevo, kojem je posvetio cijeli svoj radni vijek. Njegova vizija, energija i posvećenost ostaju trajno upisani u identitet grada koji je zahvaljujući, između ostalih i gospodinu Sučiću, februara 1984. bio centar svijeta, saopšteno je iz Gradske uprave.