Hoće li se Sanin Musa kandidirati za Predsjedništvo BiH

Predsjednik Pokreta “Vjera Narod Država” Sanin Musa najavio je potencijalnu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH, a time bi on bio peti kandidat iz reda bošnjačkog naroda.

Kao što je već poznato Denis Bećirović će biti kandidat Trojke i devet manjih stranaka, Semir Efendić če biti kandidat Stranke za BiH, SDA će imati svog kandidata, no nije poznato ko će to biti, dok je predsjednik POMAK-a Elvedin Sedić poručio da je vrijeme za kandidata iz Krajine.

Sanin Musa je žestoko kritizirao rad Denisa Bećirovića.

- Hladan, bezličan, nekarizmatičan, dosadan. Kao uradio je dosta za Bosnu i Hercegovinu! Evo, ja se pitam - šta je to Denis Bećirović uradio za Bosnu i Hercegovinu. Ja ne znam da je išta kvalitetno uradio. Baška što je čitav život na budžetu vezano za političke institucije, gdje opet osim pisanja otvorenih pisama ništa nije uradio - poručio je Musa.

Musa je otvorio temu Bećirovićevog odnosa prema genocidu u Gazi, pitavši da li je član Predsjedništva “osudio genocid u Gazi, ubijanje djece i žena, mučenje glađu i aparthejd nad Palestincima”.

Nakon toga, Musa je, povodom informacije o strankama koje su podržale Bećirovićevu kandidaturu, napisao:

- Podržavaju ga između ostalih i stranke poput Prve mostarske i Tuzlanske alternative. Kad mogu oni njega, može onda i Bosanska narodna stranka "Vjera Narod Država" koja je po mnogo čemu jača od pomenute i pola nespomenutih koje ga podržavaju, podržati Sanina Musu za člana Predsjedništva ili nekog drugog za koga se vodstvo Stranke odluči - objavljeno je na profilu Pokreta Vjera Narod Država na Facebooku.

Musa se nakon toga ponovo oglasio, video porukom, kazavši da Bećirović nije uradio ništa, te da je možda i najlošiji član Predsjedništva od 1992. do danas.

Musa je nakon toga pobrojao svoje inicijative, u proteklih nekoliko godina, od organizacije skupa ispred Parlamenta BiH u ljeto 2022, preko kontraskupa Dodikovim pristašama na međuentitetskoj liniji ujesen 2023., pa sve do autodefilea “Pod zastavom ljiljana” u Brčkom, na kojem je, kako kaže, sudjelovalo više od 300 učesnika.

- Ko je stoga preči da vodi državu i narod, da li šutolozi bez karizme i energije - kao Bećirović, ili oni koji narodu i državi daju srce i dušu - S. Musa - napisao je lider Pokreta Vjera Narod Država.

Predsjednik Pokreta “Vjera Narod Država” Sanin Musa se proteklih dana više puta kritički osvrnuo na djelovanje aktuelnog člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

”Hladan, bezličan, nekarizmatičan, dosadan. Kao uradio je dosta za Bosnu i Hercegovinu! Evo, ja se pitam - šta je to Denis Bećirović uradio za Bosnu i Hercegovinu. Ja ne znam da je išta kvalitetno uradio. Baška što je čitav život na budžetu vezano za političke institucije, gdje opet osim pisanja otvorenih pisama ništa nije uradio”, poručio je Musa.