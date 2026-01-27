Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEMA RASPRAVA

Šta krije izraelski premijer: Detalj na Netanjahuovom telefonu zapalio društvene mreže

Iako na prvi pogled djeluje neobično za lidera tehnološki napredne države, stručnjaci ističu da je ovo stroga sigurnosna mjera

Benjamin Netanjahu. Platforma X

Dž. M.

27.1.2026

Fotografija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamina Netanyahua) tokom telefonskog razgovora brzo je postala glavna tema rasprava na društvenim mrežama i u međunarodnim krugovima. 

Detalj koji nikome nije promakao jeste traka preko kamere njegovog mobilnog telefona.

Iako na prvi pogled djeluje neobično za lidera tehnološki napredne države, stručnjaci ističu da je ovo stroga sigurnosna mjera. Vjeruje se da Netanyahu koristi traku kako bi spriječio neovlašteno snimanje u osjetljivim zonama, hakerske napade putem kojih bi se kamera mogla aktivirati na daljinu i digitalni nadzor i prikupljanje povjerljivih vizuelnih podataka.

Ovaj potez nije izolovan slučaj. Sve veći broj visokih političara i sigurnosnih zvaničnika širom svijeta pribjegava sličnim "analognim" metodama zaštite u digitalnom dobu. U vremenu kada su sofisticirani špijunski softveri poput Pegasusa postali realna prijetnja, čak i najjednostavnija fizička prepreka, poput komadića trake, smatra se efikasnom barijerom.

- U svijetu visoke politike, privatnost komunikacije nema cijenu. Prelijepljena kamera je jasan signal da niko, pa ni premijer, nije imun na potencijalne digitalne upade - navode sigurnosni analitičari.

Dok jedni hvale premijerovu opreznost i svijest o sajber sigurnosti, drugi na društvenim mrežama komentarišu ironiju u kojoj lider jedne od vodećih svjetskih sila u oblasti cyber-tehnologije mora koristiti ljepljivu traku kako bi se osjećao sigurno.

Ova fotografija je ponovo pokrenula širu debatu o ranjivosti pametnih telefona i rizicima kojima su izloženi lični podaci svih korisnika, a ne samo državnih zvaničnika.

# MOBITEL
# BENJAMIN NETANJAHU
# TELEFONSKI RAZGOVORI
# DRUŠTVENE MREŽE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.