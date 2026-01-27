Šta krije izraelski premijer: Detalj na Netanjahuovom telefonu zapalio društvene mreže

Fotografija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamina Netanyahua) tokom telefonskog razgovora brzo je postala glavna tema rasprava na društvenim mrežama i u međunarodnim krugovima.

Detalj koji nikome nije promakao jeste traka preko kamere njegovog mobilnog telefona.

Iako na prvi pogled djeluje neobično za lidera tehnološki napredne države, stručnjaci ističu da je ovo stroga sigurnosna mjera. Vjeruje se da Netanyahu koristi traku kako bi spriječio neovlašteno snimanje u osjetljivim zonama, hakerske napade putem kojih bi se kamera mogla aktivirati na daljinu i digitalni nadzor i prikupljanje povjerljivih vizuelnih podataka.

Ovaj potez nije izolovan slučaj. Sve veći broj visokih političara i sigurnosnih zvaničnika širom svijeta pribjegava sličnim "analognim" metodama zaštite u digitalnom dobu. U vremenu kada su sofisticirani špijunski softveri poput Pegasusa postali realna prijetnja, čak i najjednostavnija fizička prepreka, poput komadića trake, smatra se efikasnom barijerom.