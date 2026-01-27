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PROTEST U SARAJEVU

Kovačević: Niko od pacijenata nije uputio zahtjev da se materijali prebace u bolnicu u Zenici

Mi smo se složili, istog smo stava da je sasvim portivzakonito i protivpravno nalagati Kliničkoj bolnici Zenica da zaprimi materijal, rekla je

Alma Kovačević. M. Pekušić

M. P.

27.1.2026

Na protestima grupe pacijenata koji su oštećeni nakon što je u Sarajevu zavtorena klinika za vantjelesnu oplodnju, prisutnima se obratila i Alma Kovačević predstavnica pacijenata.

Ona je kazala kako je protivzakonito tražiti od bolnice u Zenici da preuzme materijal.

- Ima nekoliko pacijenata koliko je meni poznato, ima pacijenata kojima je već i prije zatvaranja poliklinike omogućeno i odobren prijenos materijala od ministarstva. Međutim, oni sad ni to ne mogu da realizuju. Jučer smo imali sastanak sa rukovodstvom Kliničke bolnice u Zenici i bilo je nekoliko pacijenata i pravna zastupnica na sastanku. Mi smo se složili, istog smo stava da je sasvim portivzakonito i protivpravno nalagati Kliničkoj bolnici Zenica da zaprimi materijal. Niko od pacijenata nije uputio zahtjev da se materijali prebace u bolnicu u Zenici – rekla je Kovačević između ostalog.

Podsjetimo, grupa pacijenata koji su prolazili kroz postupke vantjelesne oplodnje, a oštećeni su zatvaranjem poliklinike "Nortwestern medical centar" u Sarajevu, danas su se okupili u Sarajevu ispred zgrade Ministarstva zdravstva Federacije BiH kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. 

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# PACIJENTI
# PROTEST
# SARAJEVO
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