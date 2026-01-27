Pacijentica Tucaković: Planirali smo novi proces vantjelesne oplodnje, država nas mora zaštiti

Na protestima pacijenata oštećenim zatvaranjem klinike za vantjelesnu oplodnju Northestern Medical u Sarajevu bila je i pacijentica Lejla Tucaković koja je za "Avaz" kazala kako ih država mora zaštiti.

- Mi žene znamo kakvu borbu prolazimo u procesu vantjelesne oplodnje, jako puno psihički, fizički i vremenski zahtjeva da izvučemo genetski materijal i to je proces koji zahtjeva puno odricanja i onda na kraju da se neko igra sa tim. Država nas mora zaštiti. Ovo čekanje je najteže, upravo ta neizvjesnost nas ubija - kazala je.

Kada je u pitanju kvalitet genetskog materijala koji je trenutno upitan kazala je kako se trudi da ne misle na najgori scenarij.

- Kada čovjek ima jedno dijete onda zamišlja kako bi izgledalo ono drugo da je rođeno i onda je još teže, jer znamo da možda neće moći - objašnjava Tucaković.

Tucaković je otkrila kako su u ovom periodu planirali još jedan proces vantjelesne oplodnje, ali su saznali da je klinika zatvorena.