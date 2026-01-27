Konzorcijum Logistika BiH: "Zabrinutost" više nije prihvatjiva, očekujemo ispunjenje svih obećanja datih u posljednjih pet mjeseci

Drugog dana blokade transporta roba na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske, plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine još jedanput upozorava da je pravo na rad osnovno ljudsko pravo, te da profesionalni vozači iz BiH nisu turisti, ilegalni migranti ili sigurnosna prijetnja, već radnici s ugovorima, licencama i profesionalnim odgovornostima, koji poštuju propise i čine kičmu lanaca snabdijevanja BiH i regiona.

Od institucija BiH se zahtjeva da u koordinaciji s državama Zapadnog Balkana, bez odlaganja nastave zajedničko institucionalno djelovanje prema Evropskoj komisiji, državama članicama EU i nadležnim tijelima EU sa jasnim i jedinim ciljem - nedvosmisleno priznanje prava na rad profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine na tržištu Evropske unije.

- Posebno zahtijevamo zajedničko i odgovorno djelovanje Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Vijeća ministara BiH, bez prebacivanja nadležnosti i bez daljeg kupovanja vremena. Termini „zabrinutost“ i „praćenje situacije“ više nisu prihvatljivi. Tražimo jasan odgovor: Da, imate pravo na rad ili Ne – nemate pravo na rad – saopćeno je iz Konzorcijuma.

Uz osnovni, plenum konzorcijuma Logistika BiH podsjetio je i na dodatnih 16 zahtjeva, koji nisu ispunjeni. Insistiraju na rasterećenju poslovanja cestovnih prijevoznika i od Vlada FBiH i RS traži provedbu mjera koje su već bile predmet dogovora, najava ili prihvaćenih principa. Prijevoznici traže popust od najmanje 50 posto na putarine, povrat dijela akciza na gorivo, jedinstven i usklađen rad inspekcija na cijeloj teritoriji BiH, koordinaciju svih inspekcija na granicama, kraća zadržavanja vozila na granicama, ukidanje ili drastično smanjenje parafiskalnih nameta, ograničenje cijene registracije poluprikolica, ukidanje monopola, na edukaciju i izdavanje certifikata i drugih tehničkih potvrda, usklađivanje cijena tehničkih i pratećih usluga, ubrzanu implementaciju pravila za smanjenja kašnjenja Uprave za indirektno oporezivanje, jedinstvenu primjenu carinskih procedura, mogućnost fleksibilnog operativnog rada, usklađivanje propisa za početak rada vozača sa 18 godina, te druge izmjene zakonskih okvira, kao i formalno priznanje drumskog transporta kao izvozne usluge sa svim fiskalnim i poreskim efektima.

- Plenum konstatuje da protesti domaćih prevoznika nisu zvanično evidentirani prema Evropskoj komisiji, niti je izvršena institucionalna komunikacija prema državama članicama EU iz kojih su profesionalni vozači deportovani. Plenum se ovim dokumentom formalno potvrđuje kao jedinstvena pregovaračka platforma sektora, sastavljena od 45 regionalnih i sektorskih koordinatora, koji imaju puni mandat da vode institucionalni i regionalni dijalog, komuniciraju s institucijama BiH, regiona i EU, prate realizaciju obećanih mjera, dokumentuju neispunjavanje obaveza, predlažu dalje protestne i operativne korake. Plenum od dana donošenja ove odluke očekuje ispunjenje svih obećanja datih u posljednjih pet mjeseci, jasne rokove, odgovorna imena, mjerljive rezultate. Nove najave bez provedbe više se ne prihvataju. Protest traje do potpunog ispunjenja zahtjeva – navode iz konzorcijuma Logistika BiH.