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PROČITALI ZAHTJEVE

Oštećeni pacijenti klinike za vantjelesnu oplodnju za "Avaz": Ako materijal bude neupotrebljiv možda se nikada nećemo ostvariti kao roditelji

Mi od oktobra ne znamo šta se dešava i u kakvom je stanju naš materijal

Protest pacijenata. Avaz

Mirela Pekušić

27.1.2026

Ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu održan je protest pacijenata koji su oštećeni zatvaranjem klinike Northwestern Medical Center. Nakon što su pročitali zahtjeve ispred Federalnog ministarstva zdravstva, uslijedila je šetnja do Federalne uprave za inspekcijske poslove.

"Ne ignorištite zahtjeve pacijenata". Avaz

Razgovarali smo sa bračnim parom koji je želio ostati anoniman, a u izjavi za "Avaz" su kazali da je njihova situacija specifična i da ukoliko se ispostavi da je materijal neupotrebljiv da se oni možda nikada neće ostvariti kao roditelji.

- Mi smo u martu započeli proces vantjelesne, u prvoj polovini septembra smo imali prvu intervenciju i apsolutno je sve bilo profesionalno i ni po čemu nismo mogli zaključiti da će već za 10-ak dana klinika biti zatvorena - kazali su.

Za zatvaranje klinike su saznali pred završnu kontrolu i to iz medija.

- Mi od oktobra ne znamo šta se dešava i u kakvom je stanju naš materijal - istakli su.

Kada je u pitanju premještanje genetskog materijala u Zenicu, kazali su da je to bespotrebno, te da traže da se materijal popiše u postojećim prostorijama i da se omogući premještanje u klinike po njihovom izboru.

# VANTJELESNA OPLODNJA
# PROTEST
# NORTHWESTERN MEDICAL CENTAR
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