Finci odgovorio Dodiku: Sumnjam da će Hagada napustiti Sarajevo za tvog života

- Sarajevska hagada nije napuštala Sarajevo. Išla je na jedan dan u Zagreb na izložbu i isti dan se vratila. Sumnjam da će za njegovog života Hagada napustiti Sarajevo - kazao je Finci.

Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci održao je govor u Sarajevu povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, a između ostalog dotakao se i izjava Milorada Dodika o prebacivanju Sarajevske hagade u Izrael.

Osvrnuvši se na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, Finci je podsjetio kako je u Sarajevu tokom perioda Drugog svjetskog rata stradalo 9.500 Jevreja.

- Imamo razloga da se sjećamo jer je u tom događaju stradalo 1/3 jevrejske populacije. Ako znamo da živimo u Sarajevu od 1565. godine i da je u Sarajevu 1941. godine živjelo 12.000 Jevreja, a od kojih je 9.500 stradalo, to je dovoljan broj da se pokaže kako je Holokaust bio okrutan i nije štedio nikoga - rekao je Finci.

Sarajevo učinilo mnogo

Ističe i to kako Jevreji ne mogu zaboraviti sve ono što su građani Sarajeva, ali i drugih dijelova BiH, učinili za njih tokom mračnog perioda.

- Ljudska bića su stvorena da mogu da prežive i u najtežim uslovima. Živeći zajedno s drugima u vrlo dobrim odnosima uvijek je bilo nekoga ko je bio spreman da pomogne. Titulu Pravednika među narodima ima 50 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ne možemo zaboraviti Derviša Korkuta i njegovu hrabrost da 1941. godine spasi Sarajevsku hagadu koja je i dan-danas u Sarajevu i ostat će ovdje na vijeke vjekova jer je po ovom gradu dobila i ime - poručio je Finci.