Pacijentici pozlilo dok se penjala na treći sprat da plati pregled

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo jučer se dogodila manja nezgoda koja ponovo otvara pitanje elementarne brige o pacijentima i organizacije rada zdravstvenih ustanova. Pacijentici je, kako nam je rečeno, pozlilo dok se, nakon ljekarske kontrole, pješice penjala do blagajne na trećem spratu kako bi platila zdravstvenu uslugu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pacijentica je prethodno obavila redovnu kontrolu kod ljekara u ambulanti Zavoda, smještenoj u ulici Alije Isakovića 3. Iako se nije osjećala najbolje, bila je primorana da se stepenicama uputi na treći sprat zgrade, gdje se nalazi blagajna. Tokom penjanja joj je pozlilo.

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na apsurdnu i dugogodišnju praksu da se blagajna nalazi na samom vrhu zgrade, dok se ambulante i čekaonice nalaze na nižim spratovima. Time su bolesni, stariji, osobe s invaliditetom i svi drugi pacijenti primorani da, nakon pregleda, savladavaju više spratova stepenica kako bi izvršili plaćanje usluge.

Postavlja se logično pitanje: koja je svrha ovakve organizacije i zašto se godinama niko nije sjetio da blagajnu prebaci u prizemlje objekta?

U zdravstvenu ustanovu, po definiciji, ne dolaze zdravi ljudi. Dolaze pacijenti kojima je potrebna pomoć, podrška i razumijevanje, a ne dodatni fizički napor i stres. U tom kontekstu, insistiranje da se blagajna nalazi na trećem spratu djeluje kao izraz ozbiljne nebrige prema potrebama pacijenata.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se ovakva praksa održava godinama, bez ikakvih vidljivih pokušaja da se problem riješi. Premještanje blagajne u prizemlje ne zahtijeva velika finansijska sredstva, ali bi značajno unaprijedilo kvalitet usluge, sigurnost i dostojanstvo pacijenata.

Redakcija je tražila komentar direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, Sanjina Saračevića, kako bi pojasnio razloge ovakve organizacije rada i da li postoje planovi za izmještanje blagajne na pristupačniju lokaciju. Međutim, do zaključenja ovog teksta na naša pitanja nismo dobili odgovor.