Direktor Sektora za transport i komunikacije VTK BiH za "Avaz": Svi skupa trpimo ogromne štete

Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH, kao kuća bh. privrede, koja zastupa sve sektore, podržava zahtjeve prijevoznika za rasterećenje poslovanja tog sektora, ali ne može podržati blokade koji mogu nanijeti štetu drugim granama privrede, izjavio je za „Dnevni avaz“ Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije VTK BiH.

Napominje da je većina zahtjeva prijevoznika upravo artikulirana u odborima prijevoznika koji djeluju pri VTK-u BiH i koje su godinama upućivali nadležnim institucijama.

- Ipak, više od 20 odbora iz različitih sektora privrede koji djeluju pri VTK-u BiH imaju slične ili u nekim dijelovima različite interese i stoga mi ne možemo podržati bilo kakve blokade ili proteste koji mogu biti u koliziji s drugim granama privrede, jer ćemo svi skupa trpjeti ogromne štete i posljedice zaustavljanjem prometa, pogotovo na graničnim prijelazima - kaže Sinanović.

S jedne strane, govori, otvara se pitanje poštivanja rokova isporuke i posljedica zbog nemogućnosti izvršavanja ugovornih obaveza, a s druge, i svrhe postojanja proizvodnih procesa koji bi za rezultat imali skladištenje gotovih proizvoda, bez daljeg plasmana.

- Nije zahvalno procjenjivati štete koje bi nastale, ali one bi sigurno bile velike, s upitnom mogućnosti njihovog saniranja. Naši proizvodi, posebno iz metalskog sektora, idu direktno u proizvodne trake. Dakle, neke fabrike, recimo u Njemačkoj, direktno ovise o lancima snabdijevanja koji imaju rokove isporuke. Ti rokovi se moraju ispoštovati, zato što će nastati ogromne posljedice, kako za naše kompanije koje izvoze, tako i za kompanije koje kupuju naše proizvode. Štetu će pretrpjeti i sami prijevoznici koji zbog protesta ne rade, a posljedično onda i izvozno orijentirane kompanije - potcrtava Sinanović.

Ukazuje i na to da se radi o blokadi koja obuhvata granične prijelaze Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore s Evropskom unijom, te se kredibilitet izvoznika i uvoznika iz ovog regiona već preispituje od njihovih partnera u Evropskoj uniji.