Predsjednik Kluba potrošača PK: Svaki poremećaj na tržištu utječe na kupca

Redžo Omerbašić, predsjednik Udruženja potrošača Posavskog kantona i ekonomista u penziji, kaže da svaki poremećaj u međudržavnoj trgovini i u samoj državi ima utjecaja na troškove snabdijevanja i u krajnjoj liniji trošak u cijeni gotovog proizvoda.

Poznato je, navodi, da naše brojne firme svoju proizvodnju baziraju na uvoznom materijalu ili koje sarađuju s inozemnim kompanijama, a koje im isporučuju sirovinu, te će, zasigurno, to njima, kaže, stvoriti poteškoće.

- S druge strane, činjenica je da BiH uvozi ogroman dio hrane. Svaki taj poremećaj, automatski, utječe na tržište, na kupca, na cijenu proizvoda, usluge, sve se, jednostavno, veže jedno za drugim. A, to je odlika nesposobnosti vlasti da cijeli problem riješe s Republikom Hrvatskom i, zapravo, zemljama Evropske unije. Nažalost, oni to olako shvataju, dok prijevoznici ne mogu ostvariti svoja prava - kaže Omerbašić.

Naglašava da u cijeloj ovoj situaciji država mora naći rješenje i zaustaviti agoniju prijevoznika, kako u konačnici debele posljedice ne bi snosila domaća privreda, ali i krajnji kupci, odnosno potrošači.