Završeno idejno rješenje za dva pravca brzih cesta: Konačna putna deblokada Tuzlanskog kantona?

Tuzlanski kanton konačno je obuhvaćen ozbiljnim planskim dokumentima, završena su idejna rješenja i studije izvodljivosti ključnih dionica brze ceste u dužini od 80 kilometara, a riječ je o putnim pravcima Doboj Istok - Gračanica - Šićki Brod i Šićki Brod - Dubrave - Kalesija.

Buduća brza cesta Doboj Istok - Gračanica - Šićki Brod, dužine 42 kilometra, kreće od entitetske linije u Doboj Istoku, čime ostvaruje vezu s regijom Doboja i Koridorom 5C i dalje prema sjeveru države. Trasa se proteže prema Gračanici i Šićkom Brodu i uklapa se u buduću autocestu Žepče - Tuzla - Orašje. Ova dionica obuhvata izuzetno ozbiljne infrastrukturne objekte, 16 mostova, dva tunela i šest petlji.

Brza cesta Šićki Brod - Dubrave - Kalesija, dužine 37 kilometara, povezuje se s čvorištem u Lukavcu i pripaja se dionici Tuzla - Orašje i prema Zvorniku, a završava na entitetskoj liniji. Na njoj će se graditi 32 infrastrukturna objekta, potputnjaci, natputnjaci, šest petlji i centralno interregionalno čvorište Šićki Brod.

Gradnjom ove dvije brze ceste, Tuzlanski kanton dobija savremenu, sigurnu i funkcionalnu saobraćajnu infrastrukturu, povezanost zapadnog i istočnog dijela Kantona, te povezanost s Koridorom 5C, kao i povezanost s regijama srednje Bosne. Nakon idejnog rješenja slijedi raspisivanje tendera za idejni projekt u prvom kvartalu ove godine, saopćeno je iz JP „Autoceste FBiH“.