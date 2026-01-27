Preminuo Alen Majdančić, vijećnik Općinskog vijeća Kalesija

Vijećnik Općinskog vijeća Kalesija Alen Majdančić preminuo je u 38. godini, saopćeno je jutros putem Nezavisnog kalesijskog portala.

Naknadno je saopšteno da je Majdančić smrtno stradao kao saputnik u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u mjestu Dubrave Donje.

Majdančić je bio dugogodišnji zdravstveni radnik i aktivan društveno-politički djelatnik. Po struci je bio fizioterapeutski tehničar, a srednje medicinsko obrazovanje stekao je u Tuzli i Gračanici. Više od 14 godina bio je zaposlen u JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla, gdje je radio na Odjeljenju za zdravstvenu njegu u zajednici i vanbolničku palijativnu njegu. Tokom godina rada stekao je veliki ugled među kolegama i pacijentima.

Politički angažman započeo je 2019. godine, kada je postao član Pokreta demokratske akcije (PDA). U aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Kalesija za period 2024–2028 obavljao je funkciju vijećnika, a ujedno je bio i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općine Kalesija. Također, bio je član Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu Općine Kalesija.

Osim profesionalnog i političkog djelovanja, Majdančić je bio snažno uključen u društveni život lokalne zajednice. Ranije je obavljao dužnost predsjednika Udruženja mladih "Vukovije", bio je član Upravnog odbora KUD-a "7. april Vukovije", kao i predsjednik NSSRZUZ JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla.

Termin dženaze bit će objavljen naknadno.