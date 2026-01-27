Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTAC NASTAVLJA BORBU

Video / Muriz Memić: Tri hiljade maraka bi izliječilo duševnu bol Alisi Mutap, a mog Dženana ništa ne može vratiti

Opet se ništa nije promijenilo, bliži se godišnjica, rekao je

Muriz Memić. Avaz

Piše: Evelin Trako

27.1.2026

Nastupila je deseta godina od ubistva mladića Dženana Memića.

Njegov otac Muriz je govorio za Avaz TV. Razgovarali smo kod Ranjenog kamena, spomenika u znak sjećanja na njegovog sina Dženana.

- Sud je odbio tužbeni zahtjev Alise Mutap koja je mog Dženana odvela u smrt. I tražila je 3.000 KM za duševnu bol. To znači da bi njoj to izliječilo bol - govori Muriz Memić.

Ističe da je bilo najava kako je FUP preuzeo istragu da se konačno pohapse počinioci zločina.

- Opet se ništa nije promijenilo. Bliži se godišnjica, prošle godine sam rekao da neće više biti okupljanja - rekao je Muriz Memić.

Kompletnu ispovijest Muriza Memića pogledajte u videoprilogu.

# ALISA MUTAP
# MURIZ MEMIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.