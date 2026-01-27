Sarajevo bez jednog organa: Kako je grad preživio Holokaust, ali nikada nije prebolio nestanak svojih Jevreja

Dan sjećanja na žrtve Holokausta u Sarajevu ne može biti samo protokolarna stanica u kalendaru. Ako se zadržimo na apstraktnoj riječi “žrtve”, promašit ćemo suštinu. Jer u Sarajevu Holokaust nije bio tragedija “nekog drugog”. Bio je amputacija jednog organa grada. Tiha, sistematska i gotovo potpuna. Holokaust je u Sarajevu bio unutrašnja amputacija. Grad je preživio, ali je izgubio dio sebe koji se nikada nije vratio. I to ne bilo koji dio, nego onaj koji mu je davao mjeru urbanosti, kontinuitet s Mediteranom i Evropom, i jednu posebnu kulturu suživota koja nije bila parola, nego svakodnevna praksa.

Dolazak i formiranje sarajevskih Jevreja: temelji jednog grada Sefardski Jevreji dolaze u Sarajevo krajem 15. stoljeća, nakon protjerivanja iz Španije 1492. godine. Osmansko Carstvo ih prima, a Sarajevo - tada mladi grad u nastajanju - dobija ono što mu je najviše trebalo: ljude s iskustvom grada. Ne ratnike, ne feudalce, nego trgovce, ljekare, zanatlije, knjigovođe, diplomate. Ljude koji znaju kako se gradi urbana zajednica. Jevreji u Sarajevu nisu bili zatvorena enklava. Imali su svoju mahalu, ali su od samog početka bili duboko uključeni u gradski život. Govorili su ladino, ali su brzo naučili i lokalne jezike. Bili su lojalni državi u kojoj su živjeli, ali još više gradu. Sarajevo je za njih bilo dom, a ne privremeno utočište. Već u osmanskom periodu Jevreji postaju ključni akteri trgovine između Istoka i Zapada. Sarajevo preko njih nije provincija - ono je tačka na međunarodnim trgovačkim rutama. U vremenu kada se većina stanovništva bavi agrarnim poslovima, Jevreji uvode finansijsku pismenost, ugovore, kreditne odnose i trgovačku etiku. Grad se počinje ponašati kao grad.

Austro-Ugarska: građanski procvat i urbana elita Dolaskom Austro-Ugarske, sarajevski Jevreji doživljavaju puni građanski procvat. To je period u kojem se od zajednice formira građanska elita, ne po porijeklu ili sili, nego po obrazovanju, radu i doprinosu. Jevrejski ljekari poput dr. Isaka Samokovlije (koji je danas mnogo poznatiji kao pisac) bili su među nosiocima modernog zdravstvenog sistema. Jevrejske apoteke bile su prve moderne apoteke u gradu. Jevrejski inženjeri, arhitekti i trgovci učestvuju u urbanizaciji Sarajeva krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Jedan od najvažnijih simbola tog vremena je Aškenaska sinagoga, sagrađena 1902. godine - monumentalna, elegantna, smještena uz Miljacku. Nije skrivena u mahali, ne traži dozvolu da postoji. Ona stoji kao jasna poruka: mi smo dio ovog grada. Jevreji učestvuju u osnivanju banaka, trgovačkih kuća, industrijskih pogona. Porodice poput Papo, Finci, Montiljo, Salom, Levi, Danon, Kabiljo bile su sinonim za pouzdanost i ugled. Njihovo bogatstvo nije bilo grabežljivo. Građeno je polako, generacijama, i ulagano nazad u grad.



Kultura, obrazovanje i građanski duh Doprinos sarajevskih Jevreja nije bio samo ekonomski. Bio je kulturni, obrazovni i etički. Jevrejske škole, čitaonice, kulturna društva i humanitarne organizacije bile su među najaktivnijima u gradu. Jevrejske dobrotvorne organizacije pomagale su siromašnima bez obzira na vjeru ili naciju - tiho, bez moraliziranja. Sarajevo im duguje i niz intelektualaca: Isaka Samokovliju, Kalmija Baruha, Lauru Papo Bohoretu... Ljude koji su pisali o gradu iznutra, bez mitologije, ali s dubokim razumijevanjem. Laura Papo je dokumentovala sefardsku kulturu Sarajeva u trenutku kada je ona već bila ugrožena - kao da je osjećala da dolazi vrijeme brisanja. Jevreji i sevdalinka: tihi grad i muzika odsustva Jedna od najupornijih zabluda jeste da je sevdalinka isključivo “bošnjačka” forma. Sevdalinka jeste nastala u osmanskom kontekstu, ali je Sarajevo oblikovalo kao urbanu, multikulturnu pjesmu, a u tom procesu Jevreji su igrali važnu, i danas potisnutu ulogu.



Sefardski Jevreji donijeli su u Sarajevo mediteransku melankoliju - pjesme o gubitku, čekanju, nostalgiji za domom koji više ne postoji. Njihove ladino romanse tematski i emotivno stoje izuzetno blizu sevdalinci. Razlika je bila u jeziku, ne u osjećaju. U sarajevskim kućama sevdalinke su se pjevale jednako prirodno kao i sefardske pjesme. Jevreji nisu “prisvajali” sevdalinku, ali su je slušali, prenosili, čuvali njen urbani ton. Razumjeli su tišinu između stihova. Znali su da se tuga ne mora vikati da bi bila duboka.



Genocid koji je gotovo izbrisao dušu grada Sarajevski Jevreji prije 1941. nisu živjeli u strahu. Nisu bili getoizirani, niti sistemski diskriminisani. Bili su možda i najintegrisanija manjina u gradu. Upravo zato je genocid bio šokantan - ne samo po brutalnosti, nego po brzini.



Po dolasku Nijemaca lokalno stanovništvo opljačkalo je i devastiralo jevrejski Templ (današnji BKC)

U aprilu 1941. Bosna i Hercegovina biva uključena u NDH, koja gotovo odmah po osnivanju uvodi rasne zakone. Slijedi popisivanje, obilježavanje, isključivanje. Djeca se izbacuju iz škola. Ljekarima se zabranjuje rad. Trgovcima se oduzimaju radnje. Stanovi se konfiskuju. Imovina Jevreja nije “nestala”. Ona je redistribuirana. Dodijeljena “podobnima”. Holokaust je, pored ideološkog, bio i ekonomski zločin.



Deportacije su vršene u talasima. Sarajevski Jevreji završavali su u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Đakovu, u sabirnim logorima u samom gradu. Hapšenja su vršena noću, tiho, administrativno precizno. Bez haosa. Bez histerije. Kao posao. Prije rata Sarajevo je imalo oko 12.000 Jevreja. Nakon rata - manje od 1.000. Preko 90 posto zajednice je nestalo. To nije demografski pad. To je brisanje jednog svijeta.

Grad bez ogledala Holokaust nije ubio samo ljude. Ubio je kontinuitet. Sarajevo nakon 1945. ostaje grad, ali bez jednog važnog korektiva - zajednice koja je bila most između tradicije i modernosti, Istoka i Zapada, intime i javnog života.

