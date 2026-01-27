Nova ambasadorica Palestine stigla u BiH: Silvija Karuf nasljeđuje Rezeka Namuru

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine primilo je kopije akreditivnih pisama novoimenovane ambasadorice Države Palestine u Bosni i Hercegovini, Silvije Karuf (Sylvie Kharoof).

Ambasadorica Karuf zvanično je započela proceduru preuzimanja dužnosti u ponedjeljak, 26. januara 2026. godine, predajom dokumenata načelniku Odjela za diplomatski protokol MVP-a BiH, Mirsadu Bešiću.

Nova ambasadorica u Sarajevo dolazi s bogatim iskustvom u oblasti ekonomskog razvoja i društvenog aktivizma. Prema njenoj biografiji, Karuf je magistrica poslovne administracije (MBA) sa specijalizacijom u organizacijskom upravljanju.

Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu, obavljala je značajne funkcije u palestinskim institucijama, uključujući poziciju savjetnice u Palestinskoj nacionalnoj instituciji za ekonomsko osnaživanje (PNEEI), predsjednice fondacije "Volunteer for Hope", te konsultantice za strateško planiranje i osnaživanje marginalizovanih grupa kroz obrazovne i ekonomske inicijative.

Njen rad u Jeruzalemu bio je fokusiran na zajednicu, razvoj civilnog društva i jačanje ekonomskih prilika, što ukazuje da bi fokus njenog mandata u Bosni i Hercegovini mogao biti, pored političke saradnje, i jačanje institucionalnih i društvenih veza.

Silvija Karuf na ovoj poziciji nasljeđuje ambasadora Rezeka namuru (Rezeq Namoora), koji je u Bosni i Hercegovini proveo punih 11 godina. Namuru je bio prepoznatljivo lice diplomatskog kora u Sarajevu, a njegov mandat obilježilo je kontinuirano zagovaranje palestinskih prava i jačanje prijateljskih odnosa između dvije države.

Očekuje se da će nova ambasadorica uskoro predati akreditivna pisma i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, čime će i zvanično započeti svoj puni mandat u našoj zemlji.