Ambasada SAD u BiH odala počast žrtvama Holokausta u Sarajevu i Banjoj Luci

Prije 81 godinu savezničke snage oslobodile su Auschwitz-Birkenau, čime je okončano jedno od najmračnijih poglavlja historije. Danas je u Sarajevu otpravnik poslova Džon Ginkel prisustvovao obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust kako bi odao počast šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu, uključujući milion i po djece, te milionima drugih nedužnih žrtava – Roma, Slavena, političkih zatvorenika i osoba s invaliditetom – koji su stradali pod nacističkim režimom.

Ginkel je prisustvovao i obilježavanjima u Banjoj Luci, gdje je zajedno s predstavnicima lokalne jevrejske zajednice odao počast u Jevrejskom kulturnom centru "Arie Livne" i na komemoraciji na Novom banjalučkom groblju. Ambasada navodi da su ovim gestom potvrđeni zajednička posvećenost sjećanju i poštovanju prema žrtvama Holokausta.

- Sjedinjene Američke Države stoje uz građane Bosne i Hercegovine i uz jevrejske zajednice širom svijeta u odavanju počasti žrtvama i hrabrosti preživjelih. Ponovo potvrđujemo našu nepokolebljivu posvećenost borbi protiv antisemitizma, negiranja i iskrivljavanja Holokausta, gdje god se pojave. Kako broj preživjelih iz dana u dan opada, važnije je nego ikada da istina o Holokaustu ostane sačuvana i da buduće generacije uče iz ove historije. Sjedinjene Američke Države će uvijek braniti dostojanstvo svakog ljudskog života i suprotstavljaće se mržnji i netrpeljivosti u svim njihovim oblicima. Ostajemo istrajni u našoj podršci sjećanju na Holokaust, obrazovanju o Holokaustu i zaštiti jevrejskih zajednica kod kuće i u inostranstvu - navodi se u saopćenju.