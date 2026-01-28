Đenana Buturović: 14. godišnjica smrti prve dame bh. književne folkloristike

Na današnji dan 2012. godine, preminula je Đenana Buturović, bosanskohercegovačka književna historičarka, kulturna antropologinja, folkloristica i doktorica književnih nauka. Bila je jedna od najznačajnijih akademskih ličnosti, „prvo ime, prva dama naše književne folkloristike“, kako je govorio prof. Munib Maglajlić. Buturović je bila istaknuta proučavateljica usmene književnosti, muzejska savjetnica, načelnica Odjeljenja za etnologiju i direktorica Zemaljskog muzeja BiH, redovna profesorica usmene književnosti na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru te članica Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Direktorica Zemaljskog muzeja BiH Funkciju direktorice Zemaljskog muzeja BiH obavljala je od 1996. do 2003. godine. Živjela je i radila u Sarajevu. Svoje naučne radove s područja usmene književnosti objavljivala je u brojnim bosanskohercegovačkim i stranim publikacijama. Među najznačajnijim djelima Đenane Buturović su: „Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama“ (1976), „Morići: Od stvarnosti do usmene predaje“ (1983), „Bosanskomuslimanska usmena epika“ (1992), „Usmena epika Bošnjaka“ (1995) i „Morići: Smisao sjećanja i pamćenja“ (2009).

Frensis Drejk . Britannica.com Frensis Drejk . Britannica.com

Umro gusar Frensis Drejk koji je donio krompir u Evropu 1596. - Umro engleski gusar i admiral Frensis Drejk (Francis Draeck), prvi Englez koji je od 1577. do 1580. oplovio svijet. Njegovi gusarski napadi na španske brodove doprinijeli su engleskom osvajanju kolonija, naročito u sjevernoj Americi, a odigrao je i jednu od ključnih uloga u pobjedi Britanske ratne mornarice 1588. nad španskom "Nepobjedivom armadom" u bici u La Manšu. Godine 1586., iz Amerike je donio krompir u Evropu. 1878. - U Nju Hevnu u SAD puštena u rad prva telefonska centrala, dvije godine nakon što je Aleksander Grejem Bel (Alexander Graham Bell) patentirao telefon. 1884. - Rođen švicarski fizičar, balonista i istraživač morskih dubina Ogist Pikar (Auguste Piccard), profesor Univerziteta u Briselu. Proučavao je radioaktivnost, atmosferski elektricitet i kosmičke zrake. Postao je, 1931., prvi čovjek koji je dospio u stratosferu, popevši se balonom do 15.780 metara, a 1934. do 17.550 metara. 1887. – Slavni poljski pijanist Artur Rubinštajn (Arthur Rubinstein), čije se virtuozno muziciranje odlikovalo bogatstvom emocija i žestokim temperamentom, rođen je na današnji dan. Napisao je memoarsko djelo "Godine moje mladosti". 1912. - Rođen američki slikar Džekson Polok (Jackson Pollock), začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma. Raskinuo je s tradicionalnim shvatanjem slike, odbacio stalak i slikarsku četkicu i slikao na podu, cijedeći boju iz tube i upotrebljavajući materijale i pomagala koja mu se slučajno nađu pri ruci. U toj tehnici naslikao je mnoga platna, stvarajući na površini živu kaligrafsku arabesku.

Ivo Robić . Deezer.com Ivo Robić . Deezer.com

Rođen legendarni hrvatski pjevač Ivo Robić 1923. - Rođen Ivo Robić, legendarni hrvatski pjevač zabavnih melodija, kompozitor, pionir zabavne muzike i prvi s prostora naše regije koji je napravio i veliku međunarodnu karijeru. Ploču „Morgen“ prodao je u više od milion primjeraka. Šezdesete godine 20. stoljeća su vrhunac Robićeve karijere, kada je nastupio i u filmu „Ljubav i moda“ beogradskog reditelja Ljube Radičevića. Osim pjevačkih, bilježio je i kompozitorske uspjehe, a njegove najpoznatije kompozicije su: "Rodni moj kraju", "Srce, laku noć", "Samo jednom se ljubi" i "Mužikaši". Svoju muzičku svestranost iskazao je i sviranjem nekoliko instrumenata klavir, saksofon, klarinet, flautu i kontrabas. Preminuo je 9. marta 2000. godine. 1928. - Umro španski pisac i političar Visent Blasko Ibanjes (Vincente Blasco Ibanez), samo dan prije svog 61. rođendana. Svjetsku slavu mu je donio roman "Četiri jahača apokalipse". U mladosti je osnovao utjecajni list "El Pueblo". Ostala djela: romani "Među pomorandžama", "Trska i glib", "Krovinjara", "Krv i arena", "Horda", "Mrtvi zapovijedaju", "Katedrala", "Uljez", "Podrum", "Mare Nostrum", "Kolumbo". 1939. - Preminuo irski pisac Vilijam Batler Jejts (William Butler Yeats), najznačajnija ličnost irskog nacionalnog preporoda, jedan od osnivača i upravnik Narodnog pozorišta Irske. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1923. godine. Djela: poezija "Oisinova lutanja", "Vjetar u trsci", "Ostrvce na jezeru Inisfri", "Toranj", drame "Grofica Ketlin", "Žuđena zemlja", "Mačka i mjesec", eseji "Keltski suton", "Ideje dobra i zla", "Sanjarenja o djetinjstvu i mladosti" i "Autobiografija". 1945. - Rođena Helga Vlahović, najpoznatija hrvatska televizijska voditeljica, koja je veliku slavu i međunarodnu popularnost stekla 1970-ih godina prošlog vijeka. Osim voditeljskog posla, Vlahović je bila i producentica, novinarka, urednica HRT-a. Godine 2009., Helgi je dijagnosticiran rak materice, bolest od koje je naposljetku preminula 27. februara 2012. godine. 1957. - Rođena Mirjana Karanović, srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica. Na filmu je debitirala 1980. naslovnom ulogom u filmu Srđana Karanovića “Petrijin venac”. Svjetsku slavu stekla je ulogom majke u kultnom filmu “Otac na službenom putu”. Godine 2005., odigrala je glavnu ulogu u filmu “Grbavica” bh. rediteljice Jasmile Žbanić. Ostali važniji filmovi u kojima je glumila su: “Marjuča ili smrt” (1987.) “Underground” (1995.), “Bure Baruta” (1998.), “Život je čudo” (2004.), “Das Fraulein” (2006.), “Na putu” (2010.). 1958. - Kompanija “Lego” je patentirala dizajn svojih kocki, koje su kompatibilne i s današnjim izdanjima. 1996. - Umro ruski književnik Josif Aleksandrovič Brodski, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U književnosti se javio kao osamnaestogodišnjak, objavljujući prve stihove u emigrantskom časopisu "Grani" u Frankfurtu. Godine 1972., Brodski je bio prisiljen napustiti tadašnji Sovjetski Savez. Krenuo je na zapad i nakon Beča i Londona zaustavio se u SAD, gdje je do posljednjih dana radio kao počasni član Univerziteta “Yale”.

Astrid Lindgren . Biblioteksforeningen.se Astrid Lindgren . Biblioteksforeningen.se