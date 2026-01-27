Dodik: "Zbog presude Maliću predložit ću da se organizira svenarodni skup protiv Uzunović"

Lider SNSD-a Milorad Dodik označio je presudu Sene Uzunović, koja je osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog podizanja tri prsta i držanja fotografija ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kao skandaloznu, te je predložio održavanje svenarodnog mitinga kao izraza protivljenja toj odluci.

Dodik je istakao da je Uzunović, sudija Suda Bosne i Hercegovine, "imala ratni poriv i da je riječ o osobi koja je tokom rata bila na drugoj strani, te da je donijela sramnu presudu".

– Sad joj neko dao sudsku moć da ona presuđuje. Nevjerovatno je da ne smijete dignuti tri prsta. Da to kao nešto vrijeđa. To je tradicionalni srpski pozdrav – rekao je Dodik novinarima u Jerusalimu.

On je ocijenio da je takva presuda još jedan "primjer skandalozne sudske prakse usmjerene protiv Srba".

– Tri godine zatvora. Zar oni misle da će to neko dopustiti. Ja ću predložiti da se svi okupimo oko ovog slučaja i održimo veliki svenarodni miting – dodao je Dodik.

Dodik je poručio da je ovo "još jedan primjer razgradnje Bosne i Hercegovine i potkopavanja autonomije Republike Srpske te identiteta srpskog naroda".

Napomenuo je da je "Uzunović bila komandant, odnosno član ratnog štaba, pod čijom ingerencijom su stradali Srbi u Bradini, a da nije poduzela ništa iako je bila zadužena da se zločinci kazne".

– Čak šta više, ona je kasnije kao sudija sudila njima i oslobodila ih – podsjetio je Dodik.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, sudija Sena Uzunović osudila je Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjoj Luci, podigao tri prsta i držao fotografije ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića.