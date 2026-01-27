LIDER SNSD-A

Dodik: "Zbog presude Maliću predložit ću da se organizira svenarodni skup protiv Uzunović"

Nazvao je skandaloznom presudu Sene Uzunović koja je osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog dizanja tri prsta i fotografija ratnih zločina

Dodik i Uzunović.

27.1.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik označio je presudu Sene Uzunović, koja je osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog podizanja tri prsta i držanja fotografija ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kao skandaloznu, te je predložio održavanje svenarodnog mitinga kao izraza protivljenja toj odluci.

Dodik je istakao da je Uzunović, sudija Suda Bosne i Hercegovine, "imala ratni poriv i da je riječ o osobi koja je tokom rata bila na drugoj strani, te da je donijela sramnu presudu".

– Sad joj neko dao sudsku moć da ona presuđuje. Nevjerovatno je da ne smijete dignuti tri prsta. Da to kao nešto vrijeđa. To je tradicionalni srpski pozdrav – rekao je Dodik novinarima u Jerusalimu.

On je ocijenio da je takva presuda još jedan "primjer skandalozne sudske prakse usmjerene protiv Srba".

– Tri godine zatvora. Zar oni misle da će to neko dopustiti. Ja ću predložiti da se svi okupimo oko ovog slučaja i održimo veliki svenarodni miting – dodao je Dodik.

Dodik je poručio da je ovo "još jedan primjer razgradnje Bosne i Hercegovine i potkopavanja autonomije Republike Srpske te identiteta srpskog naroda".

Napomenuo je da je "Uzunović bila komandant, odnosno član ratnog štaba, pod čijom ingerencijom su stradali Srbi u Bradini, a da nije poduzela ništa iako je bila zadužena da se zločinci kazne".

– Čak šta više, ona je kasnije kao sudija sudila njima i oslobodila ih – podsjetio je Dodik.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, sudija Sena Uzunović osudila je Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjoj Luci, podigao tri prsta i držao fotografije ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

